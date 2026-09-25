Top.Mail.Ru
Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42" OLED 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42" OLED 4K Ultra HD черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42&quot; OLED 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42&quot; OLED 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42&quot; OLED 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42&quot; OLED 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42&quot; OLED 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42&quot; OLED 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42&quot; OLED 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42&quot; OLED 4K Ultra HD черный - фото 8
Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42&quot; OLED 4K Ultra HD черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
42
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42&quot; OLED 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42&quot; OLED 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42&quot; OLED 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42&quot; OLED 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42&quot; OLED 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42&quot; OLED 4K Ultra HD черный - фото 6
  • Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42&quot; OLED 4K Ultra HD черный - фото 7
  • Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42&quot; OLED 4K Ultra HD черный - фото 8
  • Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42&quot; OLED 4K Ultra HD черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 110 руб. 
Начислим 1346 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737950
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42" OLED 4K Ultra HD черный
84 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
42
Диагональ экрана, см
106
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
175
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.1х0.65х0.15
Вес, кг.
12.7

Описание товара Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42" OLED 4K Ultra HD черный

LG OLED42C6RLA — это 42-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с OLED-матрицей и процессором Alpha 11 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10 и HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound, игровые технологии AMD FreeSync Premium и G-Sync, технологии VRR и ALLM. Частота обновления 120 Гц с ускорением до 165 Гц. Оснащен четырьмя портами HDMI, тремя портами USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42" OLED 4K Ultra HD черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
42
Диагональ экрана, см
106
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
175
Страна производитель
Индонезия
Описание
LG OLED42C6RLA — это 42-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с OLED-матрицей и процессором Alpha 11 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10 и HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound, игровые технологии AMD FreeSync Premium и G-Sync, технологии VRR и ALLM. Частота обновления 120 Гц с ускорением до 165 Гц. Оснащен четырьмя портами HDMI, тремя портами USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LG OLED42C6RLA.ARUG 42" OLED 4K Ultra HD черный - данный товар вы можете купить по цене 84110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...