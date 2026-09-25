Телевизор Samsung QE48S85HAEXPY Series 9 черный графит OLED 48" 4K Ultra HD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
48
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 320 руб.
В наличии
Код товара: 743029
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
93 320 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
48
Диагональ экрана, см
122
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.75х0.15
Вес, кг.
17.8
Описание товара Телевизор Samsung QE48S85HAEXPY Series 9 черный графит OLED 48" 4K Ultra HD
Samsung QE48S85HAEXPY — это 48-дюймовый 4K-телевизор с OLED-матрицей на платформе Tizen. Частота обновления 120 Гц, поддержка технологий ALLM и VRR. Аудиосистема Dolby Atmos с технологией отслеживания звука. Модель оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 91 520 руб.22880 руб. в СплитТелевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD коричневый/се...
-
В наличииЦена 98 180 руб.24545 руб. в СплитТелевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 98 510 руб.24628 руб. в СплитТелевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65" NeoQLED, Ultra HD
-
В наличииЦена 99 660 руб.24915 руб. в СплитТелевизор Samsung UE85U8000FUXRU 85" LED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 100 720 руб.25180 руб. в СплитТелевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48" 4K Ultra HD OLED Smart Serie...
-
В наличииЦена 102 920 руб.25730 руб. в СплитТелевизор LG 65QNED85B 65" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, ...
-
В наличииЦена 106 050 руб.26513 руб. в СплитТелевизор Hisense 85E7S PRO 85" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 109 950 руб.27488 руб. в СплитТелевизор Hisense 65UR8S 65" Ultra HD 4K Mini-LED
-
В наличииЦена 117 180 руб.29295 руб. в СплитТелевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 120 200 руб.30050 руб. в СплитТелевизор Samsung QE48S90HAEXPY черный 48" OLED, Ultra HD
-
В наличииЦена 120 410 руб.30103 руб. в СплитТелевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65" Ultra HD Mini LED черный графи...
-
В наличииЦена 120 780 руб.30195 руб. в СплитТелевизор TCL 75RM7L 75" QLED RGB-Mini LED (2026) 4K Ultra HD че...
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
48
Диагональ экрана, см
122
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
240
Страна производитель
Китай
Samsung QE48S85HAEXPY — это 48-дюймовый 4K-телевизор с OLED-матрицей на платформе Tizen. Частота обновления 120 Гц, поддержка технологий ALLM и VRR. Аудиосистема Dolby Atmos с технологией отслеживания звука. Модель оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор Samsung QE48S85HAEXPY Series 9 черный графит OLED 48" 4K Ultra HD - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 93320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE48S85HAEXPY Series 9 черный графит OLED 48" 4K Ultra HD