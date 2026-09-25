Телевизор Hisense 75E7S PRO 75" 4K UltraHD QLED серый
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 75E7S PRO 75" 4K UltraHD QLED серый
**75' Телевизор Q-LED HISENSE 75E7S PRO — впечатляющий просмотр и безграничные возможности!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 75E7S PRO. Благодаря технологии QLED и разрешению 4K UHD (3840x2160) каждый кадр будет выглядеть максимально реалистично. Диагональ экрана в 75 дюймов позволит вам полностью погрузиться в атмосферу фильма или сериала. **Почему стоит выбрать HISENSE 75E7S PRO?** * **Потрясающее качество изображения:** технология QLED и разрешение 4K UHD обеспечивают высокую чёткость и яркость картинки. Поддержка HDR делает цвета ещё более насыщенными и живыми. * **Плавный геймплей:** частота обновления в 144 Гц и игровой режим сделают ваш игровой опыт максимально комфортным и приятным. * **Широкие возможности подключения:** 4 HDMI и 1 USB порт позволят подключить все необходимые устройства. * **SmartTV и доступ к онлайн-контенту:** операционная система HomeOS и поддержка WiFi открывают доступ к миру онлайн-сервисов и приложений. * **Удобное управление:** классический пульт и поддержка голосового помощника Amazon Alexa сделают управление телевизором простым и интуитивно понятным. **Дополнительные преимущества:** * поддержка Bluetooth для подключения беспроводных устройств; * конфигурация аудиосистемы 2.0 для качественного звучания; * слот Common Interface (CI+) для дополнительного функционала; * возможность крепления на стену (VESA 500x400); * функция записи видео и защита от детей. Выберите телевизор HISENSE 75E7S PRO и наслаждайтесь качественным просмотром любимых фильмов, сериалов и игр!
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