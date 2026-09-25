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Телевизор Hisense 75E7S PRO 75" 4K UltraHD QLED серый купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hisense 75E7S PRO 75" 4K UltraHD QLED серый

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Телевизор Hisense 75E7S PRO 75&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 1
Телевизор Hisense 75E7S PRO 75&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 2
Телевизор Hisense 75E7S PRO 75&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 3
Телевизор Hisense 75E7S PRO 75&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 4
Телевизор Hisense 75E7S PRO 75&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 5
Телевизор Hisense 75E7S PRO 75&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 6
Телевизор Hisense 75E7S PRO 75&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 75E7S PRO 75&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 1
  • Телевизор Hisense 75E7S PRO 75&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 2
  • Телевизор Hisense 75E7S PRO 75&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 3
  • Телевизор Hisense 75E7S PRO 75&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 4
  • Телевизор Hisense 75E7S PRO 75&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 5
  • Телевизор Hisense 75E7S PRO 75&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 6
  • Телевизор Hisense 75E7S PRO 75&quot; 4K UltraHD QLED серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 390 руб. 
Начислим 1335 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736112
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Hisense 75E7S PRO 75" 4K UltraHD QLED серый
83 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
500x400
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.86х1.15х0.16
Вес, кг.
29.5

Описание товара Телевизор Hisense 75E7S PRO 75" 4K UltraHD QLED серый

**75' Телевизор Q-LED HISENSE 75E7S PRO — впечатляющий просмотр и безграничные возможности!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 75E7S PRO. Благодаря технологии QLED и разрешению 4K UHD (3840x2160) каждый кадр будет выглядеть максимально реалистично. Диагональ экрана в 75 дюймов позволит вам полностью погрузиться в атмосферу фильма или сериала. **Почему стоит выбрать HISENSE 75E7S PRO?** * **Потрясающее качество изображения:** технология QLED и разрешение 4K UHD обеспечивают высокую чёткость и яркость картинки. Поддержка HDR делает цвета ещё более насыщенными и живыми. * **Плавный геймплей:** частота обновления в 144 Гц и игровой режим сделают ваш игровой опыт максимально комфортным и приятным. * **Широкие возможности подключения:** 4 HDMI и 1 USB порт позволят подключить все необходимые устройства. * **SmartTV и доступ к онлайн-контенту:** операционная система HomeOS и поддержка WiFi открывают доступ к миру онлайн-сервисов и приложений. * **Удобное управление:** классический пульт и поддержка голосового помощника Amazon Alexa сделают управление телевизором простым и интуитивно понятным. **Дополнительные преимущества:** * поддержка Bluetooth для подключения беспроводных устройств; * конфигурация аудиосистемы 2.0 для качественного звучания; * слот Common Interface (CI+) для дополнительного функционала; * возможность крепления на стену (VESA 500x400); * функция записи видео и защита от детей. Выберите телевизор HISENSE 75E7S PRO и наслаждайтесь качественным просмотром любимых фильмов, сериалов и игр!

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 75E7S PRO 75" 4K UltraHD QLED серый




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
500x400
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Китай
Описание
**75' Телевизор Q-LED HISENSE 75E7S PRO — впечатляющий просмотр и безграничные возможности!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 75E7S PRO. Благодаря технологии QLED и разрешению 4K UHD (3840x2160) каждый кадр будет выглядеть максимально реалистично. Диагональ экрана в 75 дюймов позволит вам полностью погрузиться в атмосферу фильма или сериала. **Почему стоит выбрать HISENSE 75E7S PRO?** * **Потрясающее качество изображения:** технология QLED и разрешение 4K UHD обеспечивают высокую чёткость и яркость картинки. Поддержка HDR делает цвета ещё более насыщенными и живыми. * **Плавный геймплей:** частота обновления в 144 Гц и игровой режим сделают ваш игровой опыт максимально комфортным и приятным. * **Широкие возможности подключения:** 4 HDMI и 1 USB порт позволят подключить все необходимые устройства. * **SmartTV и доступ к онлайн-контенту:** операционная система HomeOS и поддержка WiFi открывают доступ к миру онлайн-сервисов и приложений. * **Удобное управление:** классический пульт и поддержка голосового помощника Amazon Alexa сделают управление телевизором простым и интуитивно понятным. **Дополнительные преимущества:** * поддержка Bluetooth для подключения беспроводных устройств; * конфигурация аудиосистемы 2.0 для качественного звучания; * слот Common Interface (CI+) для дополнительного функционала; * возможность крепления на стену (VESA 500x400); * функция записи видео и защита от детей. Выберите телевизор HISENSE 75E7S PRO и наслаждайтесь качественным просмотром любимых фильмов, сериалов и игр!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hisense 75E7S PRO 75" 4K UltraHD QLED серый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 83390 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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