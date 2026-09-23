Телевизор Haier m-LED 65 M7 65" (DH1ZW4E00RU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Haier m-LED 65 M7 65" (DH1ZW4E00RU)
Телевизор Haier 65-дюймов с технологией Mini LED — это современное устройство для ценителей качественного изображения и продвинутого функционала. Благодаря диагонали 165 см и разрешению 3840х2160, он обеспечивает великолепную четкость и насыщенность цветов, соответствуя стандарту 4K UHD (2160р). Частота обновления 144 Гц делает его идеальным выбором для динамичных сцен и игр, гарантируя плавность и реалистичность происходящего на экране. Телевизор работает под управлением операционной системы Android TV, предоставляя доступ к огромному количеству приложений и сервисов Smart TV. Это позволяет легко настроить его под ваши потребности, будь то просмотр потокового видео, использование социальных сетей или игры. Устройство поддерживает возможность крепления на стену и оснащено стандартом VESA 400x200, что обеспечивает дополнительную гибкость в установке. Цифровые тюнеры DVB-T2 и DVB-S2 гарантируют, что вы сможете наслаждаться широким выбором каналов без необходимости дополнительных ресиверов. Аудиосистема мощностью 50 Вт обеспечивает чистый и насыщенный звук, усиливая эффект погружения в кино или видеоигры. Наличие четырех HDMI-портов делает подключение внешних устройств простым и удобным. С весом 19,7 кг (без подставки), этот телевизор сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность, становясь центром вашего домашнего развлечения.
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