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Телевизор OLED Digma Pro 55" OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Москве
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Телевизор OLED Digma Pro 55" OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
OLED
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4K Ultra HD
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
  • Телевизор OLED Digma Pro 55&quot; OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699306
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
300x200 мм
Входы
wi-fi, bluetooth, 4 x hdmi, rj-45, 2 x usb
Особенности дизайна
frameless
Особенности звука
Dolby Atmos
Поддержка HDR
hdr10
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1226x711x53
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
digma pro
Тип экрана
OLED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
OLED
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4K Ultra HD
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
54
Разъемы аудио- / видеовходы
wi-fi, bluetooth, hdmi, usb
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200 мм
Энергопотребление при работе, Вт
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.75х0.26
Вес, кг.
13.5

Описание товара Телевизор OLED Digma Pro 55" OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

телевизор digma pro oled 55m - это умный телевизор с диагональю 55 дюймов, разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 120 гц. он поддерживает hdr10 и имеет встроенную систему dolby atmos. телевизор работает на операционной системе google tv и оснащен разъемами wi-fi, bluetooth, hdmi и usb. поддерживает стандарты dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s и dvb-s2.

Отзывы о товаре Телевизор OLED Digma Pro 55" OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
300x200 мм
Входы
wi-fi, bluetooth, 4 x hdmi, rj-45, 2 x usb
Особенности дизайна
frameless
Особенности звука
Dolby Atmos
Поддержка HDR
hdr10
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1226x711x53
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
digma pro
Тип экрана
OLED
Развернуть
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
OLED
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4K Ultra HD
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
54
Разъемы аудио- / видеовходы
wi-fi, bluetooth, hdmi, usb
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200 мм
Энергопотребление при работе, Вт
330
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор digma pro oled 55m - это умный телевизор с диагональю 55 дюймов, разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 120 гц. он поддерживает hdr10 и имеет встроенную систему dolby atmos. телевизор работает на операционной системе google tv и оснащен разъемами wi-fi, bluetooth, hdmi и usb. поддерживает стандарты dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s и dvb-s2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор OLED Digma Pro 55" OLED 55M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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