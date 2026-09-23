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Телевизор AIWA LED 24N4-H1310B 24" купить с доставкой в Москве
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Телевизор AIWA LED 24N4-H1310B 24"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
IPS LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
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  • Телевизор AIWA LED 24N4-H1310B 24&quot; - фото 5
  • Телевизор AIWA LED 24N4-H1310B 24&quot; - фото 6
  • Телевизор AIWA LED 24N4-H1310B 24&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734746
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Характеристики

Бренд
AIWA
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
IPS LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х37х9
Вес, кг.
2.88

Описание товара Телевизор AIWA LED 24N4-H1310B 24"

Экран телевизора имеет разрешение 1366x768 с соотношением сторон 16:9. LED-панель с IPS-матрицей даёт широкие углы обзора 178° по горизонтали и вертикали, сохраняя цветопередачу при взгляде под разными углами. Яркость достигает 180 кд/м?, а контрастность равна 1.200:1, что улучшает детализацию изображения. Время отклика пикселя составляет 8 мс, снижая размытие в динамичных сценах. Частота обновления 60 Гц подходит для просмотра большинства видео и телепередач без заметных искажений.

Отзывы о товаре Телевизор AIWA LED 24N4-H1310B 24"




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Характеристики
Бренд
AIWA
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
IPS LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Экран телевизора имеет разрешение 1366x768 с соотношением сторон 16:9. LED-панель с IPS-матрицей даёт широкие углы обзора 178° по горизонтали и вертикали, сохраняя цветопередачу при взгляде под разными углами. Яркость достигает 180 кд/м?, а контрастность равна 1.200:1, что улучшает детализацию изображения. Время отклика пикселя составляет 8 мс, снижая размытие в динамичных сценах. Частота обновления 60 Гц подходит для просмотра большинства видео и телепередач без заметных искажений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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