Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
246 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734745
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Телевизор LG Q-NED 100QNED86A6.ARUG 100"
Телевизор LG с диагональю экрана 100 дюймов (252 см) и ультрасовременной технологией QNED представляет собой идеальное сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Он выполнен в элегантном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер.
Благодаря разрешению 3840х2160 и стандарту HDTV 2160p (4K UHD), вы сможете насладиться невероятно четким и реалистичным изображением. Частота обновления 120 Гц позволяет избежать размытия в динамичных сценах, обеспечивая плавность и ясность картинки.
Этот телевизор поставляется с операционной системой webOS и поддержкой Smart TV, что открывает доступ к множеству приложений и онлайн-контента. Это делает просмотр любимых шоу и фильмов еще более увлекательным и удобным.
Модель имеет встроенные цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S2, что позволяет принимать различные виды сигнала без дополнительных устройств. Для подключения к сети предусмотрен порт Ethernet, обеспечивающий стабильное интернет-соединение.
Телевизор поддерживает стандарт VESA 600x400, что позволяет легко закрепить его на стене, экономя пространство в помещении. LG продолжает удерживать репутацию бренда, производящего надежные и высококачественные телевизоры, и эта модель не является исключением.
Телевизор LG с диагональю экрана 100 дюймов (252 см) и ультрасовременной технологией QNED представляет собой идеальное сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Он выполнен в элегантном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер.
Благодаря разрешению 3840х2160 и стандарту HDTV 2160p (4K UHD), вы сможете насладиться невероятно четким и реалистичным изображением. Частота обновления 120 Гц позволяет избежать размытия в динамичных сценах, обеспечивая плавность и ясность картинки.
Этот телевизор поставляется с операционной системой webOS и поддержкой Smart TV, что открывает доступ к множеству приложений и онлайн-контента. Это делает просмотр любимых шоу и фильмов еще более увлекательным и удобным.
Модель имеет встроенные цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S2, что позволяет принимать различные виды сигнала без дополнительных устройств. Для подключения к сети предусмотрен порт Ethernet, обеспечивающий стабильное интернет-соединение.
Телевизор поддерживает стандарт VESA 600x400, что позволяет легко закрепить его на стене, экономя пространство в помещении. LG продолжает удерживать репутацию бренда, производящего надежные и высококачественные телевизоры, и эта модель не является исключением.
Телевизор LG Q-NED 100QNED86A6.ARUG 100" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор LG Q-NED 100QNED86A6.ARUG 100"