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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
83
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
369 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730187
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Описание товара Телевизор Samsung QE83S85FAEXRU 83" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит
Телевизор Samsung с диагональю экрана 83 дюйма (211 см) — это воплощение передовых технологий и элегантного дизайна, представленного в универсальном черном цвете. Этот телевизор создан для тех, кто ценит высокое качество изображения и современные функции. Благодаря технологии OLED, вы получите невероятно четкую и насыщенную картинку с глубокими черными оттенками и яркими цветами.
Операционная система Tizen OS обеспечивает легкий доступ к Smart TV функциям, позволяя вам наслаждаться разнообразным контентом с удобным интерфейсом. Частота обновления 120 Гц гарантирует плавное изображение даже в самых динамичных сценах, что делает этот телевизор отличным выбором для кинолюбителей и геймеров.
Телевизор оснащен всеми необходимыми разъемами для подключения внешних устройств: 4 порта HDMI и 2 USB позволяют легко подключать игровые консоли, медиацентр и другие устройства. Поддержка цифровых тюнеров DVB-C, DVB-T2 и DVB-S2 обеспечивает доступ к широкому спектру телеканалов.
С весом 32,9 кг без подставки и 33,9 кг с ней, телевизор может быть установлен на стене, соответствуя стандарту VESA 400x300. Для подключения к сети интернет доступен порт Ethernet, что позволяет надежно и быстро передавать данные.
Этот телевизор Samsung станет центральным элементом вашего домашнего развлечения, предлагая все необходимое для комфортного просмотра и использования современных мультимедийных возможностей.
Телевизор Samsung с диагональю экрана 83 дюйма (211 см) — это воплощение передовых технологий и элегантного дизайна, представленного в универсальном черном цвете. Этот телевизор создан для тех, кто ценит высокое качество изображения и современные функции. Благодаря технологии OLED, вы получите невероятно четкую и насыщенную картинку с глубокими черными оттенками и яркими цветами.
Операционная система Tizen OS обеспечивает легкий доступ к Smart TV функциям, позволяя вам наслаждаться разнообразным контентом с удобным интерфейсом. Частота обновления 120 Гц гарантирует плавное изображение даже в самых динамичных сценах, что делает этот телевизор отличным выбором для кинолюбителей и геймеров.
Телевизор оснащен всеми необходимыми разъемами для подключения внешних устройств: 4 порта HDMI и 2 USB позволяют легко подключать игровые консоли, медиацентр и другие устройства. Поддержка цифровых тюнеров DVB-C, DVB-T2 и DVB-S2 обеспечивает доступ к широкому спектру телеканалов.
С весом 32,9 кг без подставки и 33,9 кг с ней, телевизор может быть установлен на стене, соответствуя стандарту VESA 400x300. Для подключения к сети интернет доступен порт Ethernet, что позволяет надежно и быстро передавать данные.
Этот телевизор Samsung станет центральным элементом вашего домашнего развлечения, предлагая все необходимое для комфортного просмотра и использования современных мультимедийных возможностей.
Телевизор Samsung QE83S85FAEXRU 83" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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