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Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77'' OLED Ultra HD черный металл, 2026 купить с доставкой в Москве
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Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77'' OLED Ultra HD черный металл, 2026

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Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 1
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Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 3
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Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 7
Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 1
  • Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 2
  • Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 3
  • Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 4
  • Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 5
  • Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 6
  • Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 7
  • Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77&#039;&#039; OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
259 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737504
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор,упаковка,инструкция-1шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Диагональ экрана, см
196
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
648
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.88х1.13х0.23
Вес, кг.
45

Описание товара Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77'' OLED Ultra HD черный металл, 2026

Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77'' OLED Ultra HD черный металл, 2026

Отзывы о товаре Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77'' OLED Ultra HD черный металл, 2026




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор,упаковка,инструкция-1шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Диагональ экрана, см
196
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
648
Страна производитель
Индонезия
Описание
Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77'' OLED Ultra HD черный металл, 2026
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LG OLED77C6RLA.ARUG 77'' OLED Ultra HD черный металл, 2026 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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