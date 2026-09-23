Телевизор LG OLED65G6RLA.ARUG 65'' OLED Gallery Ultra HD матовый металл, 2026
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
253 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737503
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор,упаковка,инструкция-1шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, разъем для наушников
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
340
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.6х0.97х0.17
Вес, кг.
27
Описание товара Телевизор LG OLED65G6RLA.ARUG 65'' OLED Gallery Ultra HD матовый металл, 2026
LG OLED65G6RLA— это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с OLED подсветкой, частотой обновления до 165 Гц и процессором Alpha 11 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, VRR и ALLM. Акустика с поддержкой Dolby Atmos и AI Sound Pro. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор,упаковка,инструкция-1шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
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Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, разъем для наушников
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
340
Страна производитель
Индонезия
LG OLED65G6RLA— это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с OLED подсветкой, частотой обновления до 165 Гц и процессором Alpha 11 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, VRR и ALLM. Акустика с поддержкой Dolby Atmos и AI Sound Pro. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.
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Телевизор LG OLED65G6RLA.ARUG 65'' OLED Gallery Ultra HD матовый металл, 2026 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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