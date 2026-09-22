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Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит

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Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 1
Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 2
Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 3
Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 4
Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 5
Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 6
Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 7
Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 8
Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 1
  • Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 2
  • Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 3
  • Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 4
  • Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 5
  • Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 6
  • Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 7
  • Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 8
  • Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
229 560 руб. 
Начислим 3673 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730185
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит
229 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ, документация, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Диагональ экрана, см
195
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
450
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.89х1.17х0.17
Вес, кг.
37.9

Описание товара Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит

**Телевизор SAMSUNG 77' OLED QE77S85FAEXRU — впечатляющий просмотр в формате 4K UHD** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором SAMSUNG QE77S85FAEXRU. Диагональ экрана — 77 дюймов, разрешение 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) — каждая деталь будет видна как никогда ясно. Технология OLED обеспечивает глубокий чёрный цвет и высокую контрастность, а частота обновления в 120 Гц делает изображение плавным и чётким даже в динамичных сценах. **Почему стоит выбрать этот телевизор?** * **Поддержка HDR** — наслаждайтесь более широким диапазоном яркости и цветов. * **Smart TV с операционной системой Tizen** — доступ к широкому спектру приложений и онлайн-сервисов. * **Подключение без ограничений** — 4 порта HDMI и 2 порта USB для подключения всех ваших устройств. * **Игровые возможности** — специальный игровой режим для максимально комфортного игрового опыта. * **Беспроводные технологии** — поддержка Wi-Fi и Bluetooth для удобного подключения периферийных устройств. * **Дополнительные функции** — возможность записи видео и защита от детей. **Технические характеристики:** * тип экрана: OLED; * разрешение: 4K UHD (3840 x 2160); * частота обновления: 120 Гц; * поддержка HDR: да; * Smart TV: да (операционная система Tizen); * количество HDMI: 4; * количество USB: 2; * поддержка Wi-Fi и Bluetooth: да; * слот CI+: да; * крепление VESA: 300 x 200; * конфигурация аудиосистемы: 2.0; * цвет корпуса: чёрный. С телевизором SAMSUNG 77' OLED QE77S85FAEXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ, документация, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Диагональ экрана, см
195
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
450
Страна производитель
Египет
Описание
**Телевизор SAMSUNG 77' OLED QE77S85FAEXRU — впечатляющий просмотр в формате 4K UHD** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором SAMSUNG QE77S85FAEXRU. Диагональ экрана — 77 дюймов, разрешение 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) — каждая деталь будет видна как никогда ясно. Технология OLED обеспечивает глубокий чёрный цвет и высокую контрастность, а частота обновления в 120 Гц делает изображение плавным и чётким даже в динамичных сценах. **Почему стоит выбрать этот телевизор?** * **Поддержка HDR** — наслаждайтесь более широким диапазоном яркости и цветов. * **Smart TV с операционной системой Tizen** — доступ к широкому спектру приложений и онлайн-сервисов. * **Подключение без ограничений** — 4 порта HDMI и 2 порта USB для подключения всех ваших устройств. * **Игровые возможности** — специальный игровой режим для максимально комфортного игрового опыта. * **Беспроводные технологии** — поддержка Wi-Fi и Bluetooth для удобного подключения периферийных устройств. * **Дополнительные функции** — возможность записи видео и защита от детей. **Технические характеристики:** * тип экрана: OLED; * разрешение: 4K UHD (3840 x 2160); * частота обновления: 120 Гц; * поддержка HDR: да; * Smart TV: да (операционная система Tizen); * количество HDMI: 4; * количество USB: 2; * поддержка Wi-Fi и Bluetooth: да; * слот CI+: да; * крепление VESA: 300 x 200; * конфигурация аудиосистемы: 2.0; * цвет корпуса: чёрный. С телевизором SAMSUNG 77' OLED QE77S85FAEXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - по цене 229560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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