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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
180
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
292 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737484
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Описание товара Телевизор Hisense 85UR9S 85" Ultra HD 4K Mini-LED
Hisense 85UR9S — это 85-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с революционной RGB MiniLED подсветкой и 1320 локальными зонами затемнения. VA-матрица с антибликовым покрытием, цветовым охватом до 100% BT.2020 и яркостью до 5000 нит.
Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 180 Гц с ускорением до 330 Гц, поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro, VRR и ALLM. Аудиосистема — 4.1.2 канала на 90 Вт с настройкой Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.
Доступны три порта HDMI 2.1 с 4K, два порта USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.
В комплекте пульт на солнечной батарее с поддержкой зарядки через USB-C.
Hisense 85UR9S — это 85-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с революционной RGB MiniLED подсветкой и 1320 локальными зонами затемнения. VA-матрица с антибликовым покрытием, цветовым охватом до 100% BT.2020 и яркостью до 5000 нит.
Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 180 Гц с ускорением до 330 Гц, поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro, VRR и ALLM. Аудиосистема — 4.1.2 канала на 90 Вт с настройкой Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.
Доступны три порта HDMI 2.1 с 4K, два порта USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.
В комплекте пульт на солнечной батарее с поддержкой зарядки через USB-C.
Телевизор Hisense 85UR9S 85" Ultra HD 4K Mini-LED - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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