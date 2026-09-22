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Телевизор Samsung QE77S90FAEXRU 77" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE77S90FAEXRU 77" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит

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Телевизор Samsung QE77S90FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 1
Телевизор Samsung QE77S90FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 2
Телевизор Samsung QE77S90FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 3
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Телевизор Samsung QE77S90FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 5
Телевизор Samsung QE77S90FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE77S90FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 1
  • Телевизор Samsung QE77S90FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 2
  • Телевизор Samsung QE77S90FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 3
  • Телевизор Samsung QE77S90FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 4
  • Телевизор Samsung QE77S90FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 5
  • Телевизор Samsung QE77S90FAEXRU 77&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
317 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730186
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Диагональ экрана, см
195
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.89х1.16х0.18
Вес, кг.
49.5

Описание товара Телевизор Samsung QE77S90FAEXRU 77" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит

**77' Телевизор OLED SAMSUNG QE77S90FAEXRU — погружение в мир безупречного изображения!** Погрузитесь в мир ярких эмоций с телевизором SAMSUNG QE77S90FAEXRU! Благодаря передовым технологиям и 77-дюймовому OLED-экрану вы получите невероятно чёткое и насыщенное изображение с глубокими чёрными оттенками и миллионами оттенков цвета. **Почему стоит выбрать SAMSUNG QE77S90FAEXRU?** * **Невероятная чёткость и яркость:** каждая деталь изображения будет видна как никогда ясно. * **Широкий угол обзора:** наслаждайтесь качественным изображением с любого ракурса. * **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые обеспечивают максимально реалистичное воспроизведение контента. * **Стильный дизайн:** тонкий корпус и минималистичный дизайн позволят телевизору гармонично вписаться в любой интерьер. С телевизором SAMSUNG QE77S90FAEXRU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня!

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE77S90FAEXRU 77" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Диагональ экрана, см
195
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
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Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Египет
Описание
**77' Телевизор OLED SAMSUNG QE77S90FAEXRU — погружение в мир безупречного изображения!** Погрузитесь в мир ярких эмоций с телевизором SAMSUNG QE77S90FAEXRU! Благодаря передовым технологиям и 77-дюймовому OLED-экрану вы получите невероятно чёткое и насыщенное изображение с глубокими чёрными оттенками и миллионами оттенков цвета. **Почему стоит выбрать SAMSUNG QE77S90FAEXRU?** * **Невероятная чёткость и яркость:** каждая деталь изображения будет видна как никогда ясно. * **Широкий угол обзора:** наслаждайтесь качественным изображением с любого ракурса. * **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые обеспечивают максимально реалистичное воспроизведение контента. * **Стильный дизайн:** тонкий корпус и минималистичный дизайн позволят телевизору гармонично вписаться в любой интерьер. С телевизором SAMSUNG QE77S90FAEXRU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня!
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Отзывы


Телевизор Samsung QE77S90FAEXRU 77" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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