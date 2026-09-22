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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
252 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730183
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Описание товара Телевизор Samsung QE65S95FAUXRU 65" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный
Телевизоры Samsung продолжают устанавливать стандарты качества и инноваций в индустрии домашнего развлечения. Модель 2025 года с диагональю экрана 65 дюймов (163 см) в черном цвете гарантирует великолепное качество изображения благодаря технологии OLED, которая обеспечивает яркие цвета и глубокий черный цвет.
Основные характеристики телевизора включают поддержку Smart TV, что позволяет наслаждаться разнообразным контентом в режиме онлайн, с доступом к потоковым сервисам и приложениям. Наличие четырех HDMI портов делает подключение внешних устройств удобным и быстрым, а встроенный порт Ethernet обеспечивает стабильное подключение к сети Интернет.
Частота обновления экрана в 120 Гц делает просмотр динамических сцен плавным и комфортным для глаз. Телевизор оснащен цифровыми тюнерами DVB-S2, DVB-T2 и DVB-C, что обеспечивает широкий выбор каналов и стабильное качество вещания.
Установить телевизор в комнате можно любым удобным способом: его можно разместить на подставке или закрепить на стене при помощи крепления стандарта VESA 400x300, что дает гибкость в выборе интерьерных решений.
Вес устройства без подставки составляет 18,9 кг, а с подставкой — 29 кг, что делает транспортировку и установку достаточно простыми. Телевизоры Samsung продолжают радовать пользователей сочетанием инновационных технологий и стильного дизайна, обеспечивая гармонию с любым интерьером.
Телевизоры Samsung продолжают устанавливать стандарты качества и инноваций в индустрии домашнего развлечения. Модель 2025 года с диагональю экрана 65 дюймов (163 см) в черном цвете гарантирует великолепное качество изображения благодаря технологии OLED, которая обеспечивает яркие цвета и глубокий черный цвет.
Основные характеристики телевизора включают поддержку Smart TV, что позволяет наслаждаться разнообразным контентом в режиме онлайн, с доступом к потоковым сервисам и приложениям. Наличие четырех HDMI портов делает подключение внешних устройств удобным и быстрым, а встроенный порт Ethernet обеспечивает стабильное подключение к сети Интернет.
Частота обновления экрана в 120 Гц делает просмотр динамических сцен плавным и комфортным для глаз. Телевизор оснащен цифровыми тюнерами DVB-S2, DVB-T2 и DVB-C, что обеспечивает широкий выбор каналов и стабильное качество вещания.
Установить телевизор в комнате можно любым удобным способом: его можно разместить на подставке или закрепить на стене при помощи крепления стандарта VESA 400x300, что дает гибкость в выборе интерьерных решений.
Вес устройства без подставки составляет 18,9 кг, а с подставкой — 29 кг, что делает транспортировку и установку достаточно простыми. Телевизоры Samsung продолжают радовать пользователей сочетанием инновационных технологий и стильного дизайна, обеспечивая гармонию с любым интерьером.
Телевизор Samsung QE65S95FAUXRU 65" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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