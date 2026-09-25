Телевизор LG OLED83B5RLA.ARUG 83" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
коричневый
Диагональ, дюймы
83
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
263 460 руб.
В наличии
Код товара: 737925
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263 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ, документация
Цвет
коричневый
Диагональ, дюймы
83
Диагональ экрана, см
211
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенныб антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
587
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
2.15х1.2х0.25
Вес, кг.
30
Описание товара Телевизор LG OLED83B5RLA.ARUG 83" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый
Телевизор LG OLED83B5RLA.ARUG с диагональю 83" работает на OLED-панели с разрешением 3840x2160, подходящей для просмотра фильмов, игр и мультимедийного контента в формате 4K Ultra HD. Операционная система WebOS даёт доступ к приложениям и удобное управление.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ, документация
Цвет
коричневый
Диагональ, дюймы
83
Диагональ экрана, см
211
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
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Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенныб антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
587
Страна производитель
Индонезия
Телевизор LG OLED83B5RLA.ARUG с диагональю 83" работает на OLED-панели с разрешением 3840x2160, подходящей для просмотра фильмов, игр и мультимедийного контента в формате 4K Ultra HD. Операционная система WebOS даёт доступ к приложениям и удобное управление.
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Телевизор LG OLED83B5RLA.ARUG 83" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 263460 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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