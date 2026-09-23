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Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White купить с доставкой в Москве
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Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White

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Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 1
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 2
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 3
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 4
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 5
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 6
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 7
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 8
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 9
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 10
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 11
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 12
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 13
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor X6c
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.61
Разрешение экрана
1604x720
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 1
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 2
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 3
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 4
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 5
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 6
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 7
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 8
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 9
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 10
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 11
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 12
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 13
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734701
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания,чехол,USB кабель
Линейка
Honor X6c
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.61
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
865
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х6
Вес, г.
610

Описание товара Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White

**Смартфон HONOR X6c 6+256Gb белый (5109BWDY)** Откройте для себя новые возможности с HONOR X6c — идеальным сочетанием стиля, мощности и безопасности. **Основные характеристики:** * **Процессор:** MediaTek Helio G81 Ultra — обеспечивает высокую производительность для плавного использования. * **Оперативная память:** 6 ГБ — позволяет быстро переключаться между приложениями и многозадачностью. * **Встроенная память:** 256 ГБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов, фотографий и видео. * **Поддержка карт памяти:** да (вместо одной SIM) — расширяйте память устройства по своему усмотрению. * **Операционная система:** Android 15 — наслаждайтесь последними обновлениями и функциями. * **Дисплей:** TFT LCD с разрешением 1604x720 и диагональю 6.61 дюйма — чёткое и яркое изображение. * **Частота обновления:** 120 Гц — плавный скроллинг и динамичные сцены. * **Аккумулятор:** 5300 мАч — длительное время работы без подзарядки. * **Поддержка быстрой зарядки:** да — удобно и быстро заряжайте свой смартфон. * **Связь:** две SIM-карты, Bluetooth 5.1, NFC — всегда на связи и с доступом к бесконтактным платежам. * **Камера:** две тыловые камеры — для ярких и качественных снимков. * **Защита:** класс IP64 — защита от пыли и брызг воды. * **Сканер отпечатков пальцев:** да — надёжная защита ваших данных. * **Проводной интерфейс:** USB Type-C — универсальный и удобный. HONOR X6c — это стильный и мощный смартфон, который станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. Белый корпус из пластика и монолитный дизайн придают устройству элегантный вид. Не упустите возможность приобрести HONOR X6c и наслаждаться его функциональностью и стильным дизайном!

Отзывы о товаре Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания,чехол,USB кабель
Линейка
Honor X6c
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.61
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Развернуть
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
865
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HONOR X6c 6+256Gb белый (5109BWDY)** Откройте для себя новые возможности с HONOR X6c — идеальным сочетанием стиля, мощности и безопасности. **Основные характеристики:** * **Процессор:** MediaTek Helio G81 Ultra — обеспечивает высокую производительность для плавного использования. * **Оперативная память:** 6 ГБ — позволяет быстро переключаться между приложениями и многозадачностью. * **Встроенная память:** 256 ГБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов, фотографий и видео. * **Поддержка карт памяти:** да (вместо одной SIM) — расширяйте память устройства по своему усмотрению. * **Операционная система:** Android 15 — наслаждайтесь последними обновлениями и функциями. * **Дисплей:** TFT LCD с разрешением 1604x720 и диагональю 6.61 дюйма — чёткое и яркое изображение. * **Частота обновления:** 120 Гц — плавный скроллинг и динамичные сцены. * **Аккумулятор:** 5300 мАч — длительное время работы без подзарядки. * **Поддержка быстрой зарядки:** да — удобно и быстро заряжайте свой смартфон. * **Связь:** две SIM-карты, Bluetooth 5.1, NFC — всегда на связи и с доступом к бесконтактным платежам. * **Камера:** две тыловые камеры — для ярких и качественных снимков. * **Защита:** класс IP64 — защита от пыли и брызг воды. * **Сканер отпечатков пальцев:** да — надёжная защита ваших данных. * **Проводной интерфейс:** USB Type-C — универсальный и удобный. HONOR X6c — это стильный и мощный смартфон, который станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. Белый корпус из пластика и монолитный дизайн придают устройству элегантный вид. Не упустите возможность приобрести HONOR X6c и наслаждаться его функциональностью и стильным дизайном!
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