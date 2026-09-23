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Burzum - Aske (12") (Grey Marbled) (0803343270815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Burzum - Aske (12") (Grey Marbled) (0803343270815) виниловая пластинка

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Burzum - Aske (12&quot;) (Grey Marbled) (0803343270815) виниловая пластинка - фото 1
Burzum - Aske (12&quot;) (Grey Marbled) (0803343270815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Burzum
Альбом (сингл)
Aske
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Burzum - Aske (12&quot;) (Grey Marbled) (0803343270815) виниловая пластинка - фото 1
  • Burzum - Aske (12&quot;) (Grey Marbled) (0803343270815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734631
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Характеристики

Бренд
Back On Black
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Back On Black
Barcode
[0803343270815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Burzum
Альбом (сингл)
Aske
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Stemmen Fra T?rnet, Dominus Sathanas, B A Lost Forgotten Sad Spirit
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Burzum - Aske (12") (Grey Marbled) (0803343270815) виниловая пластинка

«Aske» (с норв. — «пепел, зола») — знаменитый студийный мини-альбом норвежского музыкального проекта Burzum, выпущенный в 1993 году на лейбле Deathlike Silence Productions (которым владел гитарист Mayhem, Эйстейн Орсет). В качестве бас-гитариста в записи принимал участие музыкант группы Emperor, Samoth (Томас Хауген).



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Burzum - Aske (12") (Grey Marbled) (0803343270815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Back On Black
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Back On Black
Barcode
[0803343270815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Burzum
Альбом (сингл)
Aske
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Stemmen Fra T?rnet, Dominus Sathanas, B A Lost Forgotten Sad Spirit
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Aske» (с норв. — «пепел, зола») — знаменитый студийный мини-альбом норвежского музыкального проекта Burzum, выпущенный в 1993 году на лейбле Deathlike Silence Productions (которым владел гитарист Mayhem, Эйстейн Орсет). В качестве бас-гитариста в записи принимал участие музыкант группы Emperor, Samoth (Томас Хауген).


Теги товара: Limited Edition
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