Billy Idol - Dream Into It (4099964145342) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Idol
Альбом (сингл)
Dream Into It
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
В наличии
Код товара: 712149
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4099964145342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Idol
Альбом (сингл)
Dream Into It
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dream Into It, 77, Too Much Fun, John Wayne, Wildside, People I Love, Gimme The Weight, I'm Your Hero, Still Dancing
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Billy Idol - Dream Into It (4099964145342) виниловая пластинка
"Dream Into It", девятый студийный альбом Билли Айдола, рассказывает богатую и глубоко личную историю пути Билли от молодого панк-рок-мечтателя до его возвращения в качестве иконы MTV; затем все его взлеты, падения, передозировки и несчастные случаи; кульминацией является сокрушительно честное понимание цены славы и мудрость, которая приходит, когда берешь себя в руки и заботишься о своей семье. "Dream Into It" — это всесторонне удовлетворяющая панк/поп-одиссея от трека к треку, как это могут сделать только Билли Айдол и его давний гитарист/соавтор Стив Стивенс при умелом содействии продюсера Томми Инглиша и с участием в качестве приглашенных артистов Аврил Лавин, Джоан Джетт и Элисон Моссхарт (The Kills).
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4099964145342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Idol
Альбом (сингл)
Dream Into It
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dream Into It, 77, Too Much Fun, John Wayne, Wildside, People I Love, Gimme The Weight, I'm Your Hero, Still Dancing
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Dream Into It", девятый студийный альбом Билли Айдола, рассказывает богатую и глубоко личную историю пути Билли от молодого панк-рок-мечтателя до его возвращения в качестве иконы MTV; затем все его взлеты, падения, передозировки и несчастные случаи; кульминацией является сокрушительно честное понимание цены славы и мудрость, которая приходит, когда берешь себя в руки и заботишься о своей семье. "Dream Into It" — это всесторонне удовлетворяющая панк/поп-одиссея от трека к треку, как это могут сделать только Билли Айдол и его давний гитарист/соавтор Стив Стивенс при умелом содействии продюсера Томми Инглиша и с участием в качестве приглашенных артистов Аврил Лавин, Джоан Джетт и Элисон Моссхарт (The Kills).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Billy Idol - Dream Into It (4099964145342) виниловая пластинка - по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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