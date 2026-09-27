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Sepultura - Dante XXI (Half Speed) (4050538670882) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sepultura - Dante XXI (Half Speed) (4050538670882) виниловая пластинка

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Sepultura - Dante XXI (Half Speed) (4050538670882) виниловая пластинка - фото 1
Sepultura - Dante XXI (Half Speed) (4050538670882) виниловая пластинка - фото 2
Sepultura - Dante XXI (Half Speed) (4050538670882) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Dante XXI
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sepultura - Dante XXI (Half Speed) (4050538670882) виниловая пластинка - фото 1
  • Sepultura - Dante XXI (Half Speed) (4050538670882) виниловая пластинка - фото 2
  • Sepultura - Dante XXI (Half Speed) (4050538670882) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624755
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sepultura - Dante XXI (Half Speed) (4050538670882) виниловая пластинка
3 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538670882]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Dante XXI
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Lost (Intro), Dark Wood Of Error, Convicted In Life, City Of Dis, False, Fighting On, Limbo (Intro), Ostia, Buried Words, B4.Nuclear Seven, Repeating The Horror, Euno? (Intro), Crown And Miter, Primium Mobile (Intro), Still Flame
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sepultura - Dante XXI (Half Speed) (4050538670882) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lost (Intro), Dark Wood Of Error, Convicted In Life, City Of Dis, False, Fighting On, Limbo (Intro), Ostia, Buried Words, B4.Nuclear Seven, Repeating The Horror, Euno? (Intro), Crown And Miter, Primium Mobile (Intro), Still Flame

Отзывы о товаре Sepultura - Dante XXI (Half Speed) (4050538670882) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538670882]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Dante XXI
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Lost (Intro), Dark Wood Of Error, Convicted In Life, City Of Dis, False, Fighting On, Limbo (Intro), Ostia, Buried Words, B4.Nuclear Seven, Repeating The Horror, Euno? (Intro), Crown And Miter, Primium Mobile (Intro), Still Flame
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lost (Intro), Dark Wood Of Error, Convicted In Life, City Of Dis, False, Fighting On, Limbo (Intro), Ostia, Buried Words, B4.Nuclear Seven, Repeating The Horror, Euno? (Intro), Crown And Miter, Primium Mobile (Intro), Still Flame
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sepultura - Dante XXI (Half Speed) (4050538670882) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3610 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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