Meat Loaf - Blind Before I Stop (Lp, Music On Vinyl) (8719262024724) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Meat Loaf
Альбом (сингл)
Blind Before I Stop
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб.
В наличии
Код товара: 636474
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262024724]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Meat Loaf
Альбом (сингл)
Blind Before I Stop
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Execution Day, Rock 'n' Roll Mercenaries, Getting Away With Murder, One More Kiss (Night Of The Soft Parade), Blind Before I Stop, Burning Down, Standing On The Outside, Masculine, Man And A Woman, Special Girl, Rock 'n' Roll Hero
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Meat Loaf - Blind Before I Stop (Lp, Music On Vinyl) (8719262024724) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Execution Day, Rock 'n' Roll Mercenaries, Getting Away With Murder, One More Kiss (Night Of The Soft Parade), Blind Before I Stop, Burning Down, Standing On The Outside, Masculine, Man And A Woman, Special Girl, Rock 'n' Roll Hero
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262024724]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Meat Loaf
Альбом (сингл)
Blind Before I Stop
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Execution Day, Rock 'n' Roll Mercenaries, Getting Away With Murder, One More Kiss (Night Of The Soft Parade), Blind Before I Stop, Burning Down, Standing On The Outside, Masculine, Man And A Woman, Special Girl, Rock 'n' Roll Hero
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Execution Day, Rock 'n' Roll Mercenaries, Getting Away With Murder, One More Kiss (Night Of The Soft Parade), Blind Before I Stop, Burning Down, Standing On The Outside, Masculine, Man And A Woman, Special Girl, Rock 'n' Roll Hero
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Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Meat Loaf - Blind Before I Stop (Lp, Music On Vinyl) (8719262024724) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3610 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Meat Loaf - Blind Before I Stop (Lp, Music On Vinyl) (8719262024724) виниловая пластинка