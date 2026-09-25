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Transmission Towers - Transmission One (7119691295114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Transmission Towers - Transmission One (7119691295114) виниловая пластинка

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Transmission Towers - Transmission One (7119691295114) - фото 1
Transmission Towers - Transmission One (7119691295114) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Transmission Towers
Альбом (сингл)
Transmission One
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Transmission Towers - Transmission One (7119691295114) - фото 1
  • Transmission Towers - Transmission One (7119691295114) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733854
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Transmission Towers - Transmission One (7119691295114) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mr Bongo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mr Bongo
Barcode
[7119691295114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Transmission Towers
Альбом (сингл)
Transmission One
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Up, Roller Skater 23, Planetary Alignment, Go Slow Heart, Cosmic Trigger, Mega, Everything, Sparse, One, Affirmation Of Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Transmission Towers - Transmission One (7119691295114) виниловая пластинка

Аэрофотосъемка в прямом эфире, настройки радиочастот, трансляция с вышек. По обе стороны реки Мерси происходит обмен трансцендентными сообщениями. Два ночных гуляки, один отправляет сообщения, наполненные музыкой, другой отвечает им, добавляя тексты. Результат — дофаминовый всплеск необычного машинного соула, смешанного с элементами хайлайфа и афрофутуризма. Необычный и мрачный, но глубоко эмоциональный, Transmission One — дебютный альбом, который также является первым релизом на лейбле ? Soul Cultura Люка Уны, мастерски отражающий нестандартную атмосферу, к которой стремится лейбл. Синтезированный ландшафт с северным очарованием, Transmission Towers объединяет музыкальные миры двух артистов, которые последний раз сотрудничали более десяти лет назад. Прошло 10 лет, жизнь прошла, но притяжение снова свело Марка Кириаку и Элеонору Манте в сферах друг друга на противоположных сторонах Ливерпуля. Вдохновленные вновь обретенным желанием вернуться к звукам, которые повлияли на их становление в конце 80-х и 90-х — астральные путешествия, опьянение техно из Мотор-Сити, IDM от Black Dog и мистический Sun Ra.

Отзывы о товаре Transmission Towers - Transmission One (7119691295114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mr Bongo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mr Bongo
Barcode
[7119691295114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Transmission Towers
Альбом (сингл)
Transmission One
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Up, Roller Skater 23, Planetary Alignment, Go Slow Heart, Cosmic Trigger, Mega, Everything, Sparse, One, Affirmation Of Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Аэрофотосъемка в прямом эфире, настройки радиочастот, трансляция с вышек. По обе стороны реки Мерси происходит обмен трансцендентными сообщениями. Два ночных гуляки, один отправляет сообщения, наполненные музыкой, другой отвечает им, добавляя тексты. Результат — дофаминовый всплеск необычного машинного соула, смешанного с элементами хайлайфа и афрофутуризма. Необычный и мрачный, но глубоко эмоциональный, Transmission One — дебютный альбом, который также является первым релизом на лейбле ? Soul Cultura Люка Уны, мастерски отражающий нестандартную атмосферу, к которой стремится лейбл. Синтезированный ландшафт с северным очарованием, Transmission Towers объединяет музыкальные миры двух артистов, которые последний раз сотрудничали более десяти лет назад. Прошло 10 лет, жизнь прошла, но притяжение снова свело Марка Кириаку и Элеонору Манте в сферах друг друга на противоположных сторонах Ливерпуля. Вдохновленные вновь обретенным желанием вернуться к звукам, которые повлияли на их становление в конце 80-х и 90-х — астральные путешествия, опьянение техно из Мотор-Сити, IDM от Black Dog и мистический Sun Ra.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Transmission Towers - Transmission One (7119691295114) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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