WorldService Project - Serve (5060197761509) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
WorldService Project
Альбом (сингл)
Serve
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
В наличии
Код товара: 733797
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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
WorldService Project
Альбом (сингл)
Serve
Жанр
Jazz
Трек-лист
Plagued With Righteousness, Daj Jo Bo, The Tale Of Mr. Giggles, Ease, Runner, Now This Means War, To Lose The Loved, False Prophets
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара WorldService Project - Serve (5060197761509) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Plagued With Righteousness, Daj Jo Bo, The Tale Of Mr. Giggles, Ease, Runner, Now This Means War, To Lose The Loved, False Prophets
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
WorldService Project
Альбом (сингл)
Serve
Жанр
Jazz
Трек-лист
Plagued With Righteousness, Daj Jo Bo, The Tale Of Mr. Giggles, Ease, Runner, Now This Means War, To Lose The Loved, False Prophets
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Plagued With Righteousness, Daj Jo Bo, The Tale Of Mr. Giggles, Ease, Runner, Now This Means War, To Lose The Loved, False Prophets
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WorldService Project - Serve (5060197761509) виниловая пластинка - по цене 2690 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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