Paradise Lost - Obsidian (coloured) (0727361550219) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Paradise Lost - Obsidian (coloured) (0727361550219) виниловая пластинка
Obsidian — шестнадцатый студийный альбом британской готик-метал группы Paradise Lost, выпущенный первоначально в 2020 году на лейбле Nuclear Blast Records Издание на цветном виниле Спродюсированный самой группой при участии студийного гуру Джейми «Гомеза» Ареллано, альбом «Obsidian» — убедительное свидетельство неустанного стремления Paradise Lost к саморазвитию. Поклонники дикой ярости двух предыдущих альбомов найдут здесь для себя зловещие и суровые треки, такие как «The Devil Embraced» и «Serenity», а тех, кто предпочитает более готическую музыку, сразу же покорят «Ghosts», ледяная антибаллада «Forsaken» и чудесно мрачная «Ending Days». Между этими двумя крайностями Paradise Lost переосмысливают свою давнюю музыкальную идентичность, что привело к появлению одних из самых смелых и авантюрных песен в их карьере. Холмс, стремящийся сохранить и поддержать таинственность, окружающую его группу, неохотно раскрывает детали своих текстов, но «Obsidian» — это, безусловно, альбом, способный поведать множество мрачных историй. Журнал Metal Hammer поставил альбом на 11-е место среди лучших метал-альбомов 2020 года. Obsidian — последний альбом группы, в записи которого принял участие барабанщик Вальттери Вяйринен, присоединившийся к Opeth в 2022 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитElvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитWes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитJimmy Smith - Bashin' (8436569193792) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитOscar Peterson - Plays Cole Porter (8437016248263) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Birth Of The Cool (8437016248249) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBring Me The Horizon - That’S The Spirit (LP, CD) (0888751309012...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитMichael Buble - Crazy Love (0093624971948) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPeter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитJohnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитThe Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) винило...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Paradise Lost - Obsidian (coloured) (0727361550219) виниловая пластинка