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Actress - Karma & Desire (coloured) (5054429143461) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Actress - Karma & Desire (coloured) (5054429143461) виниловая пластинка

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Actress - Karma &amp; Desire (coloured) (5054429143461) - фото 2
Actress - Karma &amp; Desire (coloured) (5054429143461) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Actress
Альбом (сингл)
Karma & Desire
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Actress - Karma &amp; Desire (coloured) (5054429143461) - фото 1
  • Actress - Karma &amp; Desire (coloured) (5054429143461) - фото 2
  • Actress - Karma &amp; Desire (coloured) (5054429143461) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733748
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Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429143461]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Actress
Альбом (сингл)
Karma & Desire
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Fire And Light, Angels Pharmacy, Rememberance, Reverend, Leaves Against The Sky, Save, VVY, Xray, Gliding Squares, Many Seas, Many Rivers, Loveless, Public Life, Fret, Loose, Turin, Diamond X, Walking Flames
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Actress - Karma & Desire (coloured) (5054429143461) виниловая пластинка

Британский продюсер Даррен Дж. Каннингем, известный как Actress, возвращается с новым альбомом на лейбле Ninja Tune! «Karma & Desire» — это романтическая трагедия, разворачивающаяся между небесами и подземным миром. В основном, в нем затрагиваются те же темы, что и в предыдущих альбомах Actress: любовь, смерть, технологии и сомнения в собственном «я». В записи альбома приняли участие Sampha, Zsela и Aura T-09, что еще раз демонстрирует музыкальный гений этого выдающегося продюсера. Спустя 3 года британский продюсер Actress выпускает свой новый студийный альбом, в записи которого приняли участие Sampha, Zsela и Aura T-09! Британский продюсер Даррен Дж. Каннингем, известный как Actress, возвращается с новым альбомом на лейбле Ninja Tune! «Karma & Desire» — это романтическая трагедия, разворачивающаяся между раем и подземным миром. В основном, в ней исследуются те же темы, которые занимали Actress в его предыдущих альбомах — любовь, смерть, технологии и самоанализ. В записи альбома приняли участие Sampha, Zsela и Aura T-09, что еще раз демонстрирует музыкальный гений этого выдающегося продюсера.

Отзывы о товаре Actress - Karma & Desire (coloured) (5054429143461) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429143461]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Actress
Альбом (сингл)
Karma & Desire
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Fire And Light, Angels Pharmacy, Rememberance, Reverend, Leaves Against The Sky, Save, VVY, Xray, Gliding Squares, Many Seas, Many Rivers, Loveless, Public Life, Fret, Loose, Turin, Diamond X, Walking Flames
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Британский продюсер Даррен Дж. Каннингем, известный как Actress, возвращается с новым альбомом на лейбле Ninja Tune! «Karma & Desire» — это романтическая трагедия, разворачивающаяся между небесами и подземным миром. В основном, в нем затрагиваются те же темы, что и в предыдущих альбомах Actress: любовь, смерть, технологии и сомнения в собственном «я». В записи альбома приняли участие Sampha, Zsela и Aura T-09, что еще раз демонстрирует музыкальный гений этого выдающегося продюсера. Спустя 3 года британский продюсер Actress выпускает свой новый студийный альбом, в записи которого приняли участие Sampha, Zsela и Aura T-09! Британский продюсер Даррен Дж. Каннингем, известный как Actress, возвращается с новым альбомом на лейбле Ninja Tune! «Karma & Desire» — это романтическая трагедия, разворачивающаяся между раем и подземным миром. В основном, в ней исследуются те же темы, которые занимали Actress в его предыдущих альбомах — любовь, смерть, технологии и самоанализ. В записи альбома приняли участие Sampha, Zsela и Aura T-09, что еще раз демонстрирует музыкальный гений этого выдающегося продюсера.
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Actress - Karma & Desire (coloured) (5054429143461) виниловая пластинка - по цене 5020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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