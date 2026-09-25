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Orthodox - Learning To Dissolve (0196587306014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Orthodox - Learning To Dissolve (0196587306014) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Orthodox
Альбом (сингл)
Learning To Dissolve
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Orthodox - Learning To Dissolve (0196587306014) - фото 1
  • Orthodox - Learning To Dissolve (0196587306014) - фото 2
  • Orthodox - Learning To Dissolve (0196587306014) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733618
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Orthodox - Learning To Dissolve (0196587306014) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196587306014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Orthodox
Альбом (сингл)
Learning To Dissolve
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Feel It Linger, Head On A Spike, Cave In, Become Divine, Digging Through Glass, Nothing To See, 1 7 6 2, Dissolve, Fast Asleep, All That I Am, Voice In The Choir
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Orthodox - Learning To Dissolve (0196587306014) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Feel It Linger, Head On A Spike, Cave In, Become Divine, Digging Through Glass, Nothing To See, 1 7 6 2, Dissolve, Fast Asleep, All That I Am, Voice In The Choir

Отзывы о товаре Orthodox - Learning To Dissolve (0196587306014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196587306014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Orthodox
Альбом (сингл)
Learning To Dissolve
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Feel It Linger, Head On A Spike, Cave In, Become Divine, Digging Through Glass, Nothing To See, 1 7 6 2, Dissolve, Fast Asleep, All That I Am, Voice In The Choir
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Feel It Linger, Head On A Spike, Cave In, Become Divine, Digging Through Glass, Nothing To See, 1 7 6 2, Dissolve, Fast Asleep, All That I Am, Voice In The Choir
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Orthodox - Learning To Dissolve (0196587306014) виниловая пластинка - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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