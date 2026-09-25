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Janis Ian - Breaking Silence (Analogue) (0753088000171) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Janis Ian - Breaking Silence (Analogue) (0753088000171) виниловая пластинка

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Janis Ian - Breaking Silence (Analogue) (0753088000171) - фото 2
Janis Ian - Breaking Silence (Analogue) (0753088000171) - фото 3
Janis Ian - Breaking Silence (Analogue) (0753088000171) - фото 4
Janis Ian - Breaking Silence (Analogue) (0753088000171) - фото 5
Janis Ian - Breaking Silence (Analogue) (0753088000171) - фото 6
Janis Ian - Breaking Silence (Analogue) (0753088000171) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Janis Ian
Альбом (сингл)
Breaking Silence
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Janis Ian - Breaking Silence (Analogue) (0753088000171) - фото 1
  • Janis Ian - Breaking Silence (Analogue) (0753088000171) - фото 2
  • Janis Ian - Breaking Silence (Analogue) (0753088000171) - фото 3
  • Janis Ian - Breaking Silence (Analogue) (0753088000171) - фото 4
  • Janis Ian - Breaking Silence (Analogue) (0753088000171) - фото 5
  • Janis Ian - Breaking Silence (Analogue) (0753088000171) - фото 6
  • Janis Ian - Breaking Silence (Analogue) (0753088000171) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733589
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Janis Ian - Breaking Silence (Analogue) (0753088000171) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088000171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Janis Ian
Альбом (сингл)
Breaking Silence
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
All Roads To The River, Ride Me Like A Wave, Tattoo, Guess You Had To Be There, What About The Love, His Hands, Walking On Sacred Ground, This Train Still Runs, Through The Years, This House, Some People's Lives, Breaking Silence
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Janis Ian - Breaking Silence (Analogue) (0753088000171) виниловая пластинка

Американская певица и автор песен Джанис Иэн достигла наибольшего успеха в 1960-х и 1970-х годах, получив премию «Грэмми» в 1976 году за свой хит номер один «At Seventeen». К 1992 году её последнему альбому исполнилось более десяти лет, она была в глубоких долгах и чувствовала, что у неё остался лишь последний шанс записать что-нибудь ещё. Иэн написала серию спорных песен на важные для неё темы и создала безупречную, чисто аналоговую запись, которая до сих пор используется многими производителями Hi-Fi-оборудования для демонстрации своей продукции. Ремастеринг от Analogue Productions делает завораживающий голос Иэна еще более ярким. Записанная динамика и выдающееся исполнение — настоящее наслаждение для любителей музыки. Альбом был записан в студии Nightingale Studios в Калифорнии с использованием 16-дорожечного магнитофона Studer 820 в сочетании с лентой Ampex 499. Иэн пел в микрофон Telefunken U-47, усиленный предусилителем Mastering Lab. Сигнал подавался на магнитофон без эквалайзера или лимитирования. Песня «Breaking Silence» принесла американской певице седьмую номинацию на премию «Грэмми».



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088000171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Janis Ian
Альбом (сингл)
Breaking Silence
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
All Roads To The River, Ride Me Like A Wave, Tattoo, Guess You Had To Be There, What About The Love, His Hands, Walking On Sacred Ground, This Train Still Runs, Through The Years, This House, Some People's Lives, Breaking Silence
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Американская певица и автор песен Джанис Иэн достигла наибольшего успеха в 1960-х и 1970-х годах, получив премию «Грэмми» в 1976 году за свой хит номер один «At Seventeen». К 1992 году её последнему альбому исполнилось более десяти лет, она была в глубоких долгах и чувствовала, что у неё остался лишь последний шанс записать что-нибудь ещё. Иэн написала серию спорных песен на важные для неё темы и создала безупречную, чисто аналоговую запись, которая до сих пор используется многими производителями Hi-Fi-оборудования для демонстрации своей продукции. Ремастеринг от Analogue Productions делает завораживающий голос Иэна еще более ярким. Записанная динамика и выдающееся исполнение — настоящее наслаждение для любителей музыки. Альбом был записан в студии Nightingale Studios в Калифорнии с использованием 16-дорожечного магнитофона Studer 820 в сочетании с лентой Ampex 499. Иэн пел в микрофон Telefunken U-47, усиленный предусилителем Mastering Lab. Сигнал подавался на магнитофон без эквалайзера или лимитирования. Песня «Breaking Silence» принесла американской певице седьмую номинацию на премию «Грэмми».


Теги товара: Limited Edition
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Janis Ian - Breaking Silence (Analogue) (0753088000171) виниловая пластинка - купить по цене 9420 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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