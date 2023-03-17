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OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка

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OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка - фото 1
OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка - фото 2
OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка - фото 3
OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка - фото 4
OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка - фото 5
OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка - фото 6
OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.03.2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Crimes Of The Future
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 340 руб. 
Начислим 310 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624623
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OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка
9 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602445989386]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.03.2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Crimes Of The Future
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка

Потрясающий Оркестровый Саундтрек Написан Трехкратным Лауреатом Премии Оскар Композитором И Дирижером Говардом Шором. В Послужном Списке Шора Более 90 Фильмов, В Первую Очередь Трилогии Властелин Колец И Хоббит. Преступления Будущего - 16-Й Полнометражный Фильм, Снятый Шором Совместно Со Сценаристом И Режиссером Дэвидом Кроненбергом С 1979 Года. Действие Преступлений будущего Разворачивается В Недалеком Будущем И Показывает, Как Человечество Учится Приспосабливаться К Своему Синтетическому Окружению, И По Мере Того, Как Люди Меняют Свой Биологический Состав - Кто Естественным Путем, Кто Хирургическим, - Само Тело Становится Искусством. Вместе со Своей Партнершей Каприс (Леа Сейду, Нет времени умирать, Французская депеша) Знаменитый Перформансист Сол Тенсер (Вигго Мортенсен, История насилия, Восточные обещания) Публично Демонстрирует Метаморфозы Своих Органов В Авангардных Постановках. Таймлайн (Кристен Стюарт, Спенсер, Сумерки), Следователь Из Национального Реестра Органов, Одержимо Отслеживает Их Передвижения, И Именно Тогда Обнаруживается Таинственная Группа… Их Миссия – Использовать Дурную Славу Сола, Чтобы Пролить Свет На Следующую Фазу Человеческой Эволюции.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602445989386]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.03.2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Crimes Of The Future
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Потрясающий Оркестровый Саундтрек Написан Трехкратным Лауреатом Премии Оскар Композитором И Дирижером Говардом Шором. В Послужном Списке Шора Более 90 Фильмов, В Первую Очередь Трилогии Властелин Колец И Хоббит. Преступления Будущего - 16-Й Полнометражный Фильм, Снятый Шором Совместно Со Сценаристом И Режиссером Дэвидом Кроненбергом С 1979 Года. Действие Преступлений будущего Разворачивается В Недалеком Будущем И Показывает, Как Человечество Учится Приспосабливаться К Своему Синтетическому Окружению, И По Мере Того, Как Люди Меняют Свой Биологический Состав - Кто Естественным Путем, Кто Хирургическим, - Само Тело Становится Искусством. Вместе со Своей Партнершей Каприс (Леа Сейду, Нет времени умирать, Французская депеша) Знаменитый Перформансист Сол Тенсер (Вигго Мортенсен, История насилия, Восточные обещания) Публично Демонстрирует Метаморфозы Своих Органов В Авангардных Постановках. Таймлайн (Кристен Стюарт, Спенсер, Сумерки), Следователь Из Национального Реестра Органов, Одержимо Отслеживает Их Передвижения, И Именно Тогда Обнаруживается Таинственная Группа… Их Миссия – Использовать Дурную Славу Сола, Чтобы Пролить Свет На Следующую Фазу Человеческой Эволюции.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9340 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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