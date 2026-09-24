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OST - Apocalypse Now Final Cut (Carmine Coppola Francis Coppola) (0810140243645) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Apocalypse Now Final Cut (Carmine Coppola Francis Coppola) (0810140243645) виниловая пластинка

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OST - Apocalypse Now Final Cut (Carmine Coppola Francis Coppola) (0810140243645) виниловая пластинка - фото 1
OST - Apocalypse Now Final Cut (Carmine Coppola Francis Coppola) (0810140243645) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Apocalypse Now Final Cut
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Apocalypse Now Final Cut (Carmine Coppola Francis Coppola) (0810140243645) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Apocalypse Now Final Cut (Carmine Coppola Francis Coppola) (0810140243645) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707110
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Загружаем...
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OST - Apocalypse Now Final Cut (Carmine Coppola Francis Coppola) (0810140243645) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810140243645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Apocalypse Now Final Cut
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Openihe End, The Delta, Dossier, Orange Light, The Ride Of The Valkyries Suzie Q, Nung River, Lung, Letters From Home, Cleans Death, Cleans Funeral, Love Theme, Chiefs Death, Voyage, Chefs Head, Kurtz Chorale, Finale
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Apocalypse Now Final Cut (Carmine Coppola Francis Coppola) (0810140243645) виниловая пластинка

Mondo Music совместно с Nonesuch Records и American Zoetrope с гордостью представляют музыку к фильму Фрэнсиса Форда Копполы «Apocalypse Now Final Cut», один из самых уникальных и влиятельных саундтреков эпохи. Издание на виниле. «Апокалипсис сегодня» — захватывающая эпопея Фрэнсиса Форда Копполы 1979 года, по-прежнему остается одним из самых ошеломляющих достижений американского кинематографа. Используя Dolby Atmos и Vision, а также технологию Sensual Sound от Meyer Sound, Коппола выпустил «Apocalypse Now Final Cut» в 2019 году как окончательную версию своего опуса. Это издание на двойном виниле с оригинальным оформлением от Лорана Дюрье включает новаторскую партитуру Кармайна Копполы, а также такие важные композиции, как «Ride of the Valkyries» Вагнера, «Suzie Q» Flash Cadillac & the Continental Kids и, конечно же, «The End» The Doors. Ремастеринг для винила от Джеймса Плоткина.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Apocalypse Now Final Cut (Carmine Coppola Francis Coppola) (0810140243645) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810140243645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Apocalypse Now Final Cut
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Openihe End, The Delta, Dossier, Orange Light, The Ride Of The Valkyries Suzie Q, Nung River, Lung, Letters From Home, Cleans Death, Cleans Funeral, Love Theme, Chiefs Death, Voyage, Chefs Head, Kurtz Chorale, Finale
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Mondo Music совместно с Nonesuch Records и American Zoetrope с гордостью представляют музыку к фильму Фрэнсиса Форда Копполы «Apocalypse Now Final Cut», один из самых уникальных и влиятельных саундтреков эпохи. Издание на виниле. «Апокалипсис сегодня» — захватывающая эпопея Фрэнсиса Форда Копполы 1979 года, по-прежнему остается одним из самых ошеломляющих достижений американского кинематографа. Используя Dolby Atmos и Vision, а также технологию Sensual Sound от Meyer Sound, Коппола выпустил «Apocalypse Now Final Cut» в 2019 году как окончательную версию своего опуса. Это издание на двойном виниле с оригинальным оформлением от Лорана Дюрье включает новаторскую партитуру Кармайна Копполы, а также такие важные композиции, как «Ride of the Valkyries» Вагнера, «Suzie Q» Flash Cadillac & the Continental Kids и, конечно же, «The End» The Doors. Ремастеринг для винила от Джеймса Плоткина.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Apocalypse Now Final Cut (Carmine Coppola Francis Coppola) (0810140243645) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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