Taylor Swift - The Tortured Poets Department (alternative artwork) (coloured) (0602458933338) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
The Tortured Poets Department
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 110 руб.
В наличии
Код товара: 676408
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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602458933338]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
The Tortured Poets Department
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Fortnight feat. Post Malone, The Tortured Poets Department, My Boy Only Breaks His Favorite Toys, Down Bad, So Long, London, But Daddy I Love Him, Fresh Out the Slammer, Florida!!! feat. Florence + The Machine, Guilty as Sin?, Who’s Afraid of Little Old Me?, I Can Fix Him (No Really I Can), Ioml, I Can Do It With a Broken Heart, The Smallest Man Who Ever Lived, The Alchemy, Clara Bow, Black Dog (Bonus Track)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Taylor Swift - The Tortured Poets Department (alternative artwork) (coloured) (0602458933338) виниловая пластинка
Тейлор Свифт в 2024 году выпускает свой 11-й студийный альбом «The Tortured Poets Department». Лимитированное издание на цветном (Smoke) виниле с бонус-треком 'The Albatross'. 14-кратная обладательница премии «Грэмми» объявила о своем новом альбоме «The Tortured Poets Department», принимая награду за лучший вокальный поп-альбом на церемонии вручения премии «Грэмми». Она описывает альбом «The Tortured Poets Department» как свой «спасательный круг», который напомнил ей, почему написание песен так важно для нее. Альбом состоит из 16 треков + бонус-трек "Black Dog". Издание на виниле цвета "Charcoal" в коллекционной обложке в книжном переплете с 24-страничным буклетом с никогда ранее не публиковавшимися фотографиями.
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Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602458933338]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
The Tortured Poets Department
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Fortnight feat. Post Malone, The Tortured Poets Department, My Boy Only Breaks His Favorite Toys, Down Bad, So Long, London, But Daddy I Love Him, Fresh Out the Slammer, Florida!!! feat. Florence + The Machine, Guilty as Sin?, Who’s Afraid of Little Old Me?, I Can Fix Him (No Really I Can), Ioml, I Can Do It With a Broken Heart, The Smallest Man Who Ever Lived, The Alchemy, Clara Bow, Black Dog (Bonus Track)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Тейлор Свифт в 2024 году выпускает свой 11-й студийный альбом «The Tortured Poets Department». Лимитированное издание на цветном (Smoke) виниле с бонус-треком 'The Albatross'. 14-кратная обладательница премии «Грэмми» объявила о своем новом альбоме «The Tortured Poets Department», принимая награду за лучший вокальный поп-альбом на церемонии вручения премии «Грэмми». Она описывает альбом «The Tortured Poets Department» как свой «спасательный круг», который напомнил ей, почему написание песен так важно для нее. Альбом состоит из 16 треков + бонус-трек "Black Dog". Издание на виниле цвета "Charcoal" в коллекционной обложке в книжном переплете с 24-страничным буклетом с никогда ранее не публиковавшимися фотографиями.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Taylor Swift - The Tortured Poets Department (alternative artwork) (coloured) (0602458933338) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9110 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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