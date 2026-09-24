Top.Mail.Ru
Barbra Streisand - Live At The Bon Soir '62 (Analogue) (0856276002794) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Barbra Streisand - Live At The Bon Soir '62 (Analogue) (0856276002794) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Barbra Streisand - Live At The Bon Soir &#039;62 (Analogue) (0856276002794) виниловая пластинка - фото 1
Barbra Streisand - Live At The Bon Soir &#039;62 (Analogue) (0856276002794) виниловая пластинка - фото 2
Barbra Streisand - Live At The Bon Soir &#039;62 (Analogue) (0856276002794) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Barbra Streisand
Альбом (сингл)
Live At The Bon Soir '62
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Barbra Streisand - Live At The Bon Soir &#039;62 (Analogue) (0856276002794) виниловая пластинка - фото 1
  • Barbra Streisand - Live At The Bon Soir &#039;62 (Analogue) (0856276002794) виниловая пластинка - фото 2
  • Barbra Streisand - Live At The Bon Soir &#039;62 (Analogue) (0856276002794) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 300 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715759
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Barbra Streisand - Live At The Bon Soir '62 (Analogue) (0856276002794) виниловая пластинка
9 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Barbra Streisand
Альбом (сингл)
Live At The Bon Soir '62
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Introduction by David Kapralik / My Name Is Barbra, Much More, Napoleon, I Hate Music, Right As the Rain, Cry Me A River, Value, Lover, Come Back to Me, Band Introductions, Soon It's Gonna Rain, Come to the Supermarket (In Old Peking), When the Sun Comes Out, Happy Days Are Here Again, Keepin' Out of Mischief Now, A Sleepin' Bee, I Had Myself A True Love, Bewitched, Bothered and Bewildered, Who's Afraid of the Big Bad Wolf?, I'll Tell the Man in the Street, A Taste of Honey, Never Will I Marry,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Barbra Streisand - Live At The Bon Soir '62 (Analogue) (0856276002794) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introduction by David Kapralik / My Name Is Barbra, Much More, Napoleon, I Hate Music, Right As the Rain, Cry Me A River, Value, Lover, Come Back to Me, Band Introductions, Soon It's Gonna Rain, Come to the Supermarket (In Old Peking), When the Sun Comes Out, Happy Days Are Here Again, Keepin' Out of Mischief Now, A Sleepin' Bee, I Had Myself A True Love, Bewitched, Bothered and Bewildered, Who's Afraid of the Big Bad Wolf?, I'll Tell the Man in the Street, A Taste of Honey, Never Will I Marry, Nobody's Heart Belongs to Me, My Honey's Lovin' Arms, I Stayed Too Long At the Fair

Отзывы о товаре Barbra Streisand - Live At The Bon Soir '62 (Analogue) (0856276002794) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Barbra Streisand
Альбом (сингл)
Live At The Bon Soir '62
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Introduction by David Kapralik / My Name Is Barbra, Much More, Napoleon, I Hate Music, Right As the Rain, Cry Me A River, Value, Lover, Come Back to Me, Band Introductions, Soon It's Gonna Rain, Come to the Supermarket (In Old Peking), When the Sun Comes Out, Happy Days Are Here Again, Keepin' Out of Mischief Now, A Sleepin' Bee, I Had Myself A True Love, Bewitched, Bothered and Bewildered, Who's Afraid of the Big Bad Wolf?, I'll Tell the Man in the Street, A Taste of Honey, Never Will I Marry,
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introduction by David Kapralik / My Name Is Barbra, Much More, Napoleon, I Hate Music, Right As the Rain, Cry Me A River, Value, Lover, Come Back to Me, Band Introductions, Soon It's Gonna Rain, Come to the Supermarket (In Old Peking), When the Sun Comes Out, Happy Days Are Here Again, Keepin' Out of Mischief Now, A Sleepin' Bee, I Had Myself A True Love, Bewitched, Bothered and Bewildered, Who's Afraid of the Big Bad Wolf?, I'll Tell the Man in the Street, A Taste of Honey, Never Will I Marry, Nobody's Heart Belongs to Me, My Honey's Lovin' Arms, I Stayed Too Long At the Fair
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Barbra Streisand - Live At The Bon Soir '62 (Analogue) (0856276002794) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...