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Miles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (0856276002732) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (0856276002732) виниловая пластинка

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Miles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (0856276002732) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (0856276002732) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (0856276002732) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (0856276002732) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (0856276002732) виниловая пластинка - фото 5
Miles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (0856276002732) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
In Person At The Blackhawk
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (0856276002732) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (0856276002732) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (0856276002732) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (0856276002732) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (0856276002732) виниловая пластинка - фото 5
  • Miles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (0856276002732) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 460 руб. 
Начислим 314 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665189
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Загружаем...
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Miles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (0856276002732) виниловая пластинка
9 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002732]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
In Person At The Blackhawk
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Трек-лист
Walkin, Bye Bye Blackbird, All of You, No Blues, Bye Bye, Love, Ive Found You, Well You Neednt, Fran-Dance, So What, Oleo, If I Were a Bell, Neo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (0856276002732) виниловая пластинка

Погрузитесь в магию джаза с виниловой пластинкой Miles Davis In Person At The Blackhawk. Этот двойной альбом представляет собой живую запись выступлений легендарного Майлза Дэвиса в клубе Blackhawk, где вы сможете почувствовать всю силу и мастерство этого великого джазового музыканта. In Person At The Blackhawk погрузит вас в атмосферу уникального джазового звучания, виртуозности исполнения и неповторимого импровизационного стиля Майлза Дэвиса. Этот альбом позволит вам окунуться в мир звуков, которые переносят вас прямо на концертную сцену и заставляют каждую ноту звучать в вашей душе. Купить виниловую пластинку In Person At The Blackhawk - значит обогатить свою коллекцию джазовых шедевров и проникнуться глубокими эмоциями, которые несет с собой музыка Майлза Дэвиса. Наслаждайтесь великим искусством этого музыканта, погружаясь в уникальный звуковой мир джаза.

Отзывы о товаре Miles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (0856276002732) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002732]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
In Person At The Blackhawk
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Трек-лист
Walkin, Bye Bye Blackbird, All of You, No Blues, Bye Bye, Love, Ive Found You, Well You Neednt, Fran-Dance, So What, Oleo, If I Were a Bell, Neo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в магию джаза с виниловой пластинкой Miles Davis In Person At The Blackhawk. Этот двойной альбом представляет собой живую запись выступлений легендарного Майлза Дэвиса в клубе Blackhawk, где вы сможете почувствовать всю силу и мастерство этого великого джазового музыканта. In Person At The Blackhawk погрузит вас в атмосферу уникального джазового звучания, виртуозности исполнения и неповторимого импровизационного стиля Майлза Дэвиса. Этот альбом позволит вам окунуться в мир звуков, которые переносят вас прямо на концертную сцену и заставляют каждую ноту звучать в вашей душе. Купить виниловую пластинку In Person At The Blackhawk - значит обогатить свою коллекцию джазовых шедевров и проникнуться глубокими эмоциями, которые несет с собой музыка Майлза Дэвиса. Наслаждайтесь великим искусством этого музыканта, погружаясь в уникальный звуковой мир джаза.
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Доставка
Отзывы


Miles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (0856276002732) виниловая пластинка - стоимость товара 9460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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