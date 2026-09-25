Joan Baez - Diamonds & Rust (Analogue) (0753088017575) виниловая пластинка
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Описание товара Joan Baez - Diamonds & Rust (Analogue) (0753088017575) виниловая пластинка
Джоан Баэз — икона и один из величайших голосов в американской фолк-музыке. Своей приверженностью социальной справедливости, эта активистка с мощными текстами и неповторимым сопрановым голосом вдохновляла целые поколения — и продолжает вдохновлять и сегодня. От своего начала в авангарде движения за гражданские права до роли музыкального голоса протеста во время войны во Вьетнаме, Баэз всегда сочетала искусство и активизм. Благодаря таким наградам, как премия Академии звукозаписи за вклад в музыку и включение в Зал славы рок-н-ролла, Джоан Баэз является непреходящей фигурой в американской культурной истории. «Diamonds & Rust» — её шестнадцатый студийный альбом и один из самых значимых в её карьере, которая охватывает шесть десятилетий. Выпущенный в 1975 году, альбом включает песни, написанные или исполненные Бобом Диланом, Стиви Уондером, The Allman Brothers, Джексоном Брауном и Джоном Прайном. Однако «Diamonds & Rust» также содержит ряд её собственных замечательных композиций, включая всемирно известную заглавную песню: горько-сладкое размышление о её прошлых отношениях с Бобом Диланом. Альбом достиг 11-го места в чарте Billboard 200 и получил золотой статус, разойдясь тиражом более полумиллиона копий.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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