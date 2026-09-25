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Shoji Yokouchi - Greensleeves (Analogue) (0856276002176) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Shoji Yokouchi - Greensleeves (Analogue) (0856276002176) виниловая пластинка

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Shoji Yokouchi - Greensleeves (Analogue) (0856276002176) - фото 1
Shoji Yokouchi - Greensleeves (Analogue) (0856276002176) - фото 2
Shoji Yokouchi - Greensleeves (Analogue) (0856276002176) - фото 3
Shoji Yokouchi - Greensleeves (Analogue) (0856276002176) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shoji Yokouchi
Альбом (сингл)
Greensleeves
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shoji Yokouchi - Greensleeves (Analogue) (0856276002176) - фото 1
  • Shoji Yokouchi - Greensleeves (Analogue) (0856276002176) - фото 2
  • Shoji Yokouchi - Greensleeves (Analogue) (0856276002176) - фото 3
  • Shoji Yokouchi - Greensleeves (Analogue) (0856276002176) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733495
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Shoji Yokouchi - Greensleeves (Analogue) (0856276002176) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002176]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shoji Yokouchi
Альбом (сингл)
Greensleeves
Жанр
Jazz
Трек-лист
Willow Weep For Me, Moanin', Misty, Drink Up Your Vodka Martini, New Orleans Sunday, Greensleeves, Your Watch Is Ten Minutes Slow, Have You Ever Seen the Rain, Do That to Me One More Time, Desperado
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shoji Yokouchi - Greensleeves (Analogue) (0856276002176) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Willow Weep For Me, Moanin', Misty, Drink Up Your Vodka Martini, New Orleans Sunday, Greensleeves, Your Watch Is Ten Minutes Slow, Have You Ever Seen the Rain, Do That to Me One More Time, Desperado



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Shoji Yokouchi - Greensleeves (Analogue) (0856276002176) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002176]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shoji Yokouchi
Альбом (сингл)
Greensleeves
Жанр
Jazz
Трек-лист
Willow Weep For Me, Moanin', Misty, Drink Up Your Vodka Martini, New Orleans Sunday, Greensleeves, Your Watch Is Ten Minutes Slow, Have You Ever Seen the Rain, Do That to Me One More Time, Desperado
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Willow Weep For Me, Moanin', Misty, Drink Up Your Vodka Martini, New Orleans Sunday, Greensleeves, Your Watch Is Ten Minutes Slow, Have You Ever Seen the Rain, Do That to Me One More Time, Desperado


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Shoji Yokouchi - Greensleeves (Analogue) (0856276002176) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6400 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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