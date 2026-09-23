Top.Mail.Ru
Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 1
Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 2
Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 3
Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 4
Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 5
Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 6
Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 7
Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 8
Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 9
Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 10
Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Thin Lizzy
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 1
  • Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 2
  • Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 3
  • Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 4
  • Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 5
  • Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 6
  • Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 7
  • Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 8
  • Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 9
  • Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 10
  • Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647312
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435593067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Thin Lizzy
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
The Boys Are Back in Town, Jailbreak, Don't Believe A Word, Dancing in The Moonlight (It's Caught Me in Its Spotlight), Waiting for An Alibi, Rosalie (Live), Do Anything You Want To, Chinatown, Sarah (Version 3), Fighting My Way Back, Killer on The Loose, Hollywood (Down on Your Luck), Thunder and Lightning, Renegade, Still in Love with You, The Sun Goes Down, Whiskey in The Jar, Bad Reputation, The Rocker, Showdown, Cold Sweat, Wild One
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка

Переиздание сборника лучших песен 2004 г.

Отзывы о товаре Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435593067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Thin Lizzy
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
The Boys Are Back in Town, Jailbreak, Don't Believe A Word, Dancing in The Moonlight (It's Caught Me in Its Spotlight), Waiting for An Alibi, Rosalie (Live), Do Anything You Want To, Chinatown, Sarah (Version 3), Fighting My Way Back, Killer on The Loose, Hollywood (Down on Your Luck), Thunder and Lightning, Renegade, Still in Love with You, The Sun Goes Down, Whiskey in The Jar, Bad Reputation, The Rocker, Showdown, Cold Sweat, Wild One
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Переиздание сборника лучших песен 2004 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thin Lizzy - Greatest Hits (0602435593067) виниловая пластинка - стоимость товара 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...