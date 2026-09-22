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Orb & David Gilmour - Metallic Spheres (Rsd) (0198029431414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Orb & David Gilmour - Metallic Spheres (Rsd) (0198029431414) виниловая пластинка

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Orb &amp; David Gilmour - Metallic Spheres (Rsd) (0198029431414) виниловая пластинка - фото 1
Orb &amp; David Gilmour - Metallic Spheres (Rsd) (0198029431414) виниловая пластинка - фото 2
Orb &amp; David Gilmour - Metallic Spheres (Rsd) (0198029431414) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orb & David Gilmour
Альбом (сингл)
Metallic Spheres
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Orb &amp; David Gilmour - Metallic Spheres (Rsd) (0198029431414) виниловая пластинка - фото 1
  • Orb &amp; David Gilmour - Metallic Spheres (Rsd) (0198029431414) виниловая пластинка - фото 2
  • Orb &amp; David Gilmour - Metallic Spheres (Rsd) (0198029431414) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728133
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029431414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orb & David Gilmour
Альбом (сингл)
Metallic Spheres
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Metallic Spheres, Hymns To The Sun, Black Graham, Hiding In Plain View, Classified, Es Vedra, Hymns To The Sun (Reprise), Olympic, Chicago Dub, Bold Knife Trophy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Orb & David Gilmour - Metallic Spheres (Rsd) (0198029431414) виниловая пластинка

Metallic Spheres — десятый студийный альбом эмбиент-техно группы The Orb выпущенный в октябре 2010 года. В нём приняли участие гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор и басист группы Killing Joke Youth. В честь своего 15-летия этот уникальный совместный альбом снова доступен на виниле в цвете Metallic Sunrise. Альбом Metallic Spheres появился после ремикс-проекта The Orb, Youth и Дэвида Гилмора, который впоследствии разросся до полноценного альбома. Трио создало звуковой микс в самых разных стилях. Альбом, состоящий из двух частей — «Metallic Side» (LP1) и «Spheres Side» (LP2), — включает в себя узнаваемую электрогитару и лэп-стил-гитару Дэвида Гилмора, звуковые манипуляции Алекса Патерсона, клавишные и вертушки, а также бас-гитару и клавишные Youth.

Отзывы о товаре Orb & David Gilmour - Metallic Spheres (Rsd) (0198029431414) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029431414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orb & David Gilmour
Альбом (сингл)
Metallic Spheres
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Metallic Spheres, Hymns To The Sun, Black Graham, Hiding In Plain View, Classified, Es Vedra, Hymns To The Sun (Reprise), Olympic, Chicago Dub, Bold Knife Trophy
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Metallic Spheres — десятый студийный альбом эмбиент-техно группы The Orb выпущенный в октябре 2010 года. В нём приняли участие гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор и басист группы Killing Joke Youth. В честь своего 15-летия этот уникальный совместный альбом снова доступен на виниле в цвете Metallic Sunrise. Альбом Metallic Spheres появился после ремикс-проекта The Orb, Youth и Дэвида Гилмора, который впоследствии разросся до полноценного альбома. Трио создало звуковой микс в самых разных стилях. Альбом, состоящий из двух частей — «Metallic Side» (LP1) и «Spheres Side» (LP2), — включает в себя узнаваемую электрогитару и лэп-стил-гитару Дэвида Гилмора, звуковые манипуляции Алекса Патерсона, клавишные и вертушки, а также бас-гитару и клавишные Youth.
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