My Chemical Romance - May Death Never Stop You (0093624840695) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
May Death Never Stop You
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб.
В наличии
Код товара: 692426
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Характеристики
Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624840695]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
May Death Never Stop You
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fake Your Death, Honey, This Mirror Isnt Big Enough for the Two of Us, Vampires Will Never Hurt You, Helena, to Guys Like Us in Prison, Im Not Okay (I Promise), The Ghost of You, Welcome to the Black Parade, Cancer, Mama, Teenagers, Famous Last Words, Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na), SING, Planetary (GO!), The Kids from Yesterday, Skylines and Turnstiles, Knives/Sorrow, Cubicles
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара My Chemical Romance - May Death Never Stop You (0093624840695) виниловая пластинка
Сборник лучших хитов американской рок-группы My Chemical Romance, выпущенный после объявления о ее распаде в 2013 году. Коллекция, включающая в себя их самые известные хиты, в том числе «Teenagers», «Welcome to the Black Parade» и «Mama», дебютировала на 15-м месте в британском чарте альбомов. Издание на двойном черном виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624840695]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
May Death Never Stop You
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fake Your Death, Honey, This Mirror Isnt Big Enough for the Two of Us, Vampires Will Never Hurt You, Helena, to Guys Like Us in Prison, Im Not Okay (I Promise), The Ghost of You, Welcome to the Black Parade, Cancer, Mama, Teenagers, Famous Last Words, Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na), SING, Planetary (GO!), The Kids from Yesterday, Skylines and Turnstiles, Knives/Sorrow, Cubicles
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Сборник лучших хитов американской рок-группы My Chemical Romance, выпущенный после объявления о ее распаде в 2013 году. Коллекция, включающая в себя их самые известные хиты, в том числе «Teenagers», «Welcome to the Black Parade» и «Mama», дебютировала на 15-м месте в британском чарте альбомов. Издание на двойном черном виниле
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My Chemical Romance - May Death Never Stop You (0093624840695) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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