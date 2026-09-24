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Браво - Хиты Про Любовь (4620107934495) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Браво - Хиты Про Любовь (4620107934495) виниловая пластинка

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Браво - Хиты Про Любовь (4620107934495) виниловая пластинка - фото 1
Браво - Хиты Про Любовь (4620107934495) виниловая пластинка - фото 2
Браво - Хиты Про Любовь (4620107934495) виниловая пластинка - фото 3
Браво - Хиты Про Любовь (4620107934495) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Хиты Про Любовь
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Браво - Хиты Про Любовь (4620107934495) виниловая пластинка - фото 1
  • Браво - Хиты Про Любовь (4620107934495) виниловая пластинка - фото 2
  • Браво - Хиты Про Любовь (4620107934495) виниловая пластинка - фото 3
  • Браво - Хиты Про Любовь (4620107934495) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 300 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696062
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Браво - Хиты Про Любовь (4620107934495) виниловая пластинка
6 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Воmbа Мusiс
Barcode
[4620107934495]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Хиты Про Любовь
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Тише, Послушай, Там, Так Далеко, Тот Кто Верит, Девочка, Под Куполом Звёзд Новый Герой, Сон - Обман, Вера, Надежда, Любовь, Серенада 2000, Клоун, В Логичном Мире, На Плае Гамма
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Браво - Хиты Про Любовь (4620107934495) виниловая пластинка

«Браво» — советская и российская рок-группа, образованная в 1983 году в Москве. Руководитель группы, гитарист и автор исполняемых группой песен — Евгений Хавтан. Группа записала множество альбомов, первый из которых увидел свет в 1983 году. Стиль группы тяготеет к рок-н-роллу, биту и рокабилли 50-60-х, с элементами джаза, сёрф-рока, ска, свингa, новой волны и другим. В разное время авторами текстов группы значились Александр Олейник, Карен Кавалерян, Глеб Ильюша (группа «Гитары Stereo»), Вадим Степанцов (группа «Бахыт-компот»), Дмитрий «Сид» Спирин (группа «Тараканы!»), Валерий Жуков (группа «Жуки»), Анжей Захарищев фон Брауш (группа «Оберманекен»), Олег Чилап (группа «Оптимальный вариант») и другие.



Теги товара: Русский рок

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Воmbа Мusiс
Barcode
[4620107934495]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Хиты Про Любовь
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Тише, Послушай, Там, Так Далеко, Тот Кто Верит, Девочка, Под Куполом Звёзд Новый Герой, Сон - Обман, Вера, Надежда, Любовь, Серенада 2000, Клоун, В Логичном Мире, На Плае Гамма
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
«Браво» — советская и российская рок-группа, образованная в 1983 году в Москве. Руководитель группы, гитарист и автор исполняемых группой песен — Евгений Хавтан. Группа записала множество альбомов, первый из которых увидел свет в 1983 году. Стиль группы тяготеет к рок-н-роллу, биту и рокабилли 50-60-х, с элементами джаза, сёрф-рока, ска, свингa, новой волны и другим. В разное время авторами текстов группы значились Александр Олейник, Карен Кавалерян, Глеб Ильюша (группа «Гитары Stereo»), Вадим Степанцов (группа «Бахыт-компот»), Дмитрий «Сид» Спирин (группа «Тараканы!»), Валерий Жуков (группа «Жуки»), Анжей Захарищев фон Брауш (группа «Оберманекен»), Олег Чилап (группа «Оптимальный вариант») и другие.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Браво - Хиты Про Любовь (4620107934495) виниловая пластинка - по цене 6300 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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