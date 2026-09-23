Biohazard - Divided We Fall (8024391151457) виниловая пластинка
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Описание товара Biohazard - Divided We Fall (8024391151457) виниловая пластинка
Легенды бруклинского хардкора Biohazard возвращаются с «Divided We Fall» — первым студийным альбомом за более чем десятилетие и триумфальным воссоединением классического оригинального состава группы. Результатом стала потрясающая и актуальная коллекция треков, которые бьют в цель и звучат громче, чем когда-либо прежде. Издание на виниле Спродюсированный Мэттом Хайдом (Slayer, Hatebreed, Deftones), альбом «Divided We Fall» передает первобытную энергию, характерную для ранних лет Biohazard, и одновременно бросает вызов раздробленным реалиям современной жизни. Их характерное сочетание хардкора, металла и городского грува поражает новой решимостью — это звуковой призыв к единству в хаосе. От бунтарской ярости «Fuck the System» и внутренней борьбы «War Inside Me» до дерзкого финала «Warriors» — альбом излучает ярость, сопротивление и стойкость. Каждый трек наполнен безжалостными риффами, зажигательными ритмами и уличной аутентичностью, которая всегда отличала Biohazard. «Divided We Fall» — это больше, чем возвращение, это заявление о миссии. Напоминание о том, что в мире, который становится всё более разобщённым, музыка по-прежнему способна объединять, вдохновлять и воодушевлять.
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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