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Biohazard - Divided We Fall (8024391151457) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Biohazard - Divided We Fall (8024391151457) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Biohazard
Альбом (сингл)
Divided We Fall
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Biohazard - Divided We Fall (8024391151457) - фото 1
  • Biohazard - Divided We Fall (8024391151457) - фото 2
  • Biohazard - Divided We Fall (8024391151457) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733484
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Характеристики

Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391151457]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Biohazard
Альбом (сингл)
Divided We Fall
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Fuck The System, Forsaken, Eyes On Six, Death Of Me, Word To The Wise, The Fight To Be Free, War InMe, S.i.t.f.o.a., Tear Down The Walls, I Will Overcome, Warriors
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Biohazard - Divided We Fall (8024391151457) виниловая пластинка

Легенды бруклинского хардкора Biohazard возвращаются с «Divided We Fall» — первым студийным альбомом за более чем десятилетие и триумфальным воссоединением классического оригинального состава группы. Результатом стала потрясающая и актуальная коллекция треков, которые бьют в цель и звучат громче, чем когда-либо прежде. Издание на виниле Спродюсированный Мэттом Хайдом (Slayer, Hatebreed, Deftones), альбом «Divided We Fall» передает первобытную энергию, характерную для ранних лет Biohazard, и одновременно бросает вызов раздробленным реалиям современной жизни. Их характерное сочетание хардкора, металла и городского грува поражает новой решимостью — это звуковой призыв к единству в хаосе. От бунтарской ярости «Fuck the System» и внутренней борьбы «War Inside Me» до дерзкого финала «Warriors» — альбом излучает ярость, сопротивление и стойкость. Каждый трек наполнен безжалостными риффами, зажигательными ритмами и уличной аутентичностью, которая всегда отличала Biohazard. «Divided We Fall» — это больше, чем возвращение, это заявление о миссии. Напоминание о том, что в мире, который становится всё более разобщённым, музыка по-прежнему способна объединять, вдохновлять и воодушевлять.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391151457]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Biohazard
Альбом (сингл)
Divided We Fall
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Fuck The System, Forsaken, Eyes On Six, Death Of Me, Word To The Wise, The Fight To Be Free, War InMe, S.i.t.f.o.a., Tear Down The Walls, I Will Overcome, Warriors
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Легенды бруклинского хардкора Biohazard возвращаются с «Divided We Fall» — первым студийным альбомом за более чем десятилетие и триумфальным воссоединением классического оригинального состава группы. Результатом стала потрясающая и актуальная коллекция треков, которые бьют в цель и звучат громче, чем когда-либо прежде. Издание на виниле Спродюсированный Мэттом Хайдом (Slayer, Hatebreed, Deftones), альбом «Divided We Fall» передает первобытную энергию, характерную для ранних лет Biohazard, и одновременно бросает вызов раздробленным реалиям современной жизни. Их характерное сочетание хардкора, металла и городского грува поражает новой решимостью — это звуковой призыв к единству в хаосе. От бунтарской ярости «Fuck the System» и внутренней борьбы «War Inside Me» до дерзкого финала «Warriors» — альбом излучает ярость, сопротивление и стойкость. Каждый трек наполнен безжалостными риффами, зажигательными ритмами и уличной аутентичностью, которая всегда отличала Biohazard. «Divided We Fall» — это больше, чем возвращение, это заявление о миссии. Напоминание о том, что в мире, который становится всё более разобщённым, музыка по-прежнему способна объединять, вдохновлять и воодушевлять.


Теги товара: Progressive Rock
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