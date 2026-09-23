Luciano Pavarotti - Verismo Arias (0028948718122) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Luciano Pavarotti
Альбом (сингл)
Verismo Arias
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733448
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948718122]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Luciano Pavarotti
Альбом (сингл)
Verismo Arias
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Giordano: "Amor ti vieta" (Fedora), Boito: "Dai campi, dai prati" (Mefistofele), Boito: "Ogni mortal mister...Giunto sui passo estremo" (Mefistofele / Act 4), Cilea: "La dolcissima effigie sorridente" (Adriana Lecouvreur / Act 1), Cilea: "L'anima ho stanca, e la meta ? lontana" (Adriana Lecouvreur / Act 2), Mascagni: "Apri la tua finestra!" (Iris / Act 1), Meyerbeer: "Mi batte il cor... O Paradiso!" (L'Africaine / Act 4), Massenet: "Pourquoi me r?veiller, ? souffle du printemps?" (Werther), Gior
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Luciano Pavarotti - Verismo Arias (0028948718122) виниловая пластинка
В альбом великого тенора Лучано Паваротти, первоначально выпущенный в 1971 году, вошли 15 знаковых арий из опер конца XIX — начала XX века в стиле веризма (Пуччини, Джордано, Леонкавалло и др.), записанные на пике карьеры певца в июне 1979 года
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948718122]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Luciano Pavarotti
Альбом (сингл)
Verismo Arias
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Giordano: "Amor ti vieta" (Fedora), Boito: "Dai campi, dai prati" (Mefistofele), Boito: "Ogni mortal mister...Giunto sui passo estremo" (Mefistofele / Act 4), Cilea: "La dolcissima effigie sorridente" (Adriana Lecouvreur / Act 1), Cilea: "L'anima ho stanca, e la meta ? lontana" (Adriana Lecouvreur / Act 2), Mascagni: "Apri la tua finestra!" (Iris / Act 1), Meyerbeer: "Mi batte il cor... O Paradiso!" (L'Africaine / Act 4), Massenet: "Pourquoi me r?veiller, ? souffle du printemps?" (Werther), Gior
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
В альбом великого тенора Лучано Паваротти, первоначально выпущенный в 1971 году, вошли 15 знаковых арий из опер конца XIX — начала XX века в стиле веризма (Пуччини, Джордано, Леонкавалло и др.), записанные на пике карьеры певца в июне 1979 года
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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