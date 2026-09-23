Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Trouver Air Fryer Metalish AF10 Pro черный
Аэрогриль TROUVER Air Fryer Metalish AF10 Pro Black с циклонным нагревом 8 в 1. Обеспечивает легкий доступ к 8 интеллектуальным программам через сенсорный LED-экран. Даже новичок сможет приготовить идеальное блюдо одним касанием. Каждая программа использует индивидуальную кривую нагрева для более точного и стабильного результата - вкус на уровне шеф-повара. Особенности: Технология циклонного вулканического нагрева от 40°C до 230°C. Система VolcanicFlow обеспечивает хрустящую корочку со всех сторон. 8 предустановленных программ. Керамическое покрытие внутренней части, не содержащее фтора, что предотвращает появление запаха и облегчает очистку. Функция умной паузы при извлечении корзины. Датчик, активируемый взмахом руки, для включения подсветки и наблюдения за процессом готовки в реальном времени. Аксессуары подходят для мытья в посудомоечной машине.
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