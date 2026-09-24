Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный
Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A — это современное устройство для приготовления пищи без лишнего масла, сочетающее в себе функциональность, мощность и удобство. Объём чаши составляет 7 литров, что позволяет готовить большие порции за один раз — идеально для семьи или приёма гостей. Модель оснащена как резервуаром для воды, так и для масла, что расширяет возможности приготовления: можно жарить, запекать, тушить и даже увлажнять блюда для сохранения сочности. Рабочий диапазон температур от 80 до 200 градусов Цельсия обеспечивает точную настройку под разные рецепты — от хрустящего картофеля фри до нежного куриного филе. Встроенные 8 автоматических программ позволяют выбрать оптимальный режим одним нажатием, экономя время и избавляя от необходимости вручную подбирать параметры. Внутренняя камера выполнена из металла, что гарантирует долговечность и равномерное распределение тепла. Мощность устройства составляет 1800 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев и сокращает общее время приготовления. Аэрофритюрница Roome Air Fry AF-ZE7226-A работает от сети 220–240 В с частотой 50/60 Гц, что делает её совместимой с большинством бытовых электросетей. Габариты модели — 392?309?321 мм — позволяют удобно разместить её на кухонной поверхности без ущерба для пространства. Этот аэрогриль — отличное решение для тех, кто хочет готовить вкусно, быстро и с заботой о здоровье, снижая количество масла в рационе без потери вкуса.
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Теги товара: с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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