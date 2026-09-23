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Roy Buchanan - Roy Buchanan (Deagostini) (4620032919147) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Roy Buchanan - Roy Buchanan (Deagostini) (4620032919147) виниловая пластинка

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Roy Buchanan - Roy Buchanan (Deagostini) (4620032919147) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Roy Buchanan
Альбом (сингл)
Roy Buchanan
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roy Buchanan - Roy Buchanan (Deagostini) (4620032919147) - фото 1
  • Roy Buchanan - Roy Buchanan (Deagostini) (4620032919147) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733018
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Характеристики

Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919147]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Roy Buchanan
Альбом (сингл)
Roy Buchanan
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sweet Dreams, I Am A Lonesome Fugitive, Cajun, John's Blues, Haunted House, Pete's Blues, The Messiah Will Come Again, Hey, Good Lookin'
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roy Buchanan - Roy Buchanan (Deagostini) (4620032919147) виниловая пластинка

Издание фирменное. Произведено компаниями-правообладателями (лейблы Universal, Mercury, Motown и тд) специально для компании DeAgostini. Пластинка шла в комплекте к еженедельному журналу издательства De Agostini Publishing.

Отзывы о товаре Roy Buchanan - Roy Buchanan (Deagostini) (4620032919147) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919147]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Roy Buchanan
Альбом (сингл)
Roy Buchanan
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sweet Dreams, I Am A Lonesome Fugitive, Cajun, John's Blues, Haunted House, Pete's Blues, The Messiah Will Come Again, Hey, Good Lookin'
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Издание фирменное. Произведено компаниями-правообладателями (лейблы Universal, Mercury, Motown и тд) специально для компании DeAgostini. Пластинка шла в комплекте к еженедельному журналу издательства De Agostini Publishing.
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Отзывы


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