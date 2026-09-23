Faces - Long Player (603497810659) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Faces
Альбом (сингл)
Long Player
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732983
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497810659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Faces
Альбом (сингл)
Long Player
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Bad 'N' Ruin, Tell Everyone, Sweet Lady Mary, Richmond, Maybe I'm Amazed, Had Me A Real Good Time, On The Beach, I Feel So Good, Jerusalem
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Faces - Long Player (603497810659) виниловая пластинка
Long Player — второй альбом британской рок-группы Faces, выпущенный в феврале 1971 года. Лимитированное издание на виниле. «Long Player» демонстрирует группу на пике её формы. Этот небрежный, но цельный шедевр рок-н-ролла передает яростную энергию группы и показывает коллективное мастерство в написании песен. В него вошли такие выдающиеся треки, как энергичный рок-н-ролльный "Bad 'n' Ruin", баллады "Richmond" и "Sweet Lady Mary", зажигательная мелодия "Had Me a Real Good Time", а также потрясающая кавер-версия песни Пола Маккартни "Maybe I'm Amazed".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497810659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Faces
Альбом (сингл)
Long Player
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Bad 'N' Ruin, Tell Everyone, Sweet Lady Mary, Richmond, Maybe I'm Amazed, Had Me A Real Good Time, On The Beach, I Feel So Good, Jerusalem
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Long Player — второй альбом британской рок-группы Faces, выпущенный в феврале 1971 года. Лимитированное издание на виниле. «Long Player» демонстрирует группу на пике её формы. Этот небрежный, но цельный шедевр рок-н-ролла передает яростную энергию группы и показывает коллективное мастерство в написании песен. В него вошли такие выдающиеся треки, как энергичный рок-н-ролльный "Bad 'n' Ruin", баллады "Richmond" и "Sweet Lady Mary", зажигательная мелодия "Had Me a Real Good Time", а также потрясающая кавер-версия песни Пола Маккартни "Maybe I'm Amazed".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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