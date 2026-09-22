Нивелир лазерный CONDTROL GFX200
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Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732144
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Характеристики
Бренд
Комплектация
прибор; сумка; стяжка; аккумулятор; провод
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
9.7
Высота, см
8.5
Элементы питания
1х3.7B
Время работы на одном заряде, ч
5 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х9
Вес, г.
450
Описание товара Нивелир лазерный CONDTROL GFX200
Condtrol GFX200— лазерный нивелир в компактном корпусе для помощи в разметке помещений, при ремонте или монтаже мебели. Цвет лазера — зеленый. Он воспринимается в 4 раза ярче красного при одинаковой мощности излучателя из-за особенностей человеческого зрения. В нивелире GFX 200 это позволяет лучше видеть линию на максимальных расстояниях работы прибора: 30 м или 60 м с детектором.
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Бренд
Комплектация
прибор; сумка; стяжка; аккумулятор; провод
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,3
Развернуть
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
9.7
Высота, см
8.5
Элементы питания
1х3.7B
Время работы на одном заряде, ч
5 ч
Страна производитель
Китай
Condtrol GFX200— лазерный нивелир в компактном корпусе для помощи в разметке помещений, при ремонте или монтаже мебели. Цвет лазера — зеленый. Он воспринимается в 4 раза ярче красного при одинаковой мощности излучателя из-за особенностей человеческого зрения. В нивелире GFX 200 это позволяет лучше видеть линию на максимальных расстояниях работы прибора: 30 м или 60 м с детектором.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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