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Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 купить с доставкой в Москве
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Нивелир лазерный CONDTROL GFX200

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Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 - фото 1
Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 - фото 2
Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 - фото 3
Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 - фото 4
Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 - фото 5
Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 - фото 6
Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 - фото 7
Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 - фото 8
Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
  • Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 - фото 1
  • Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 - фото 2
  • Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 - фото 3
  • Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 - фото 4
  • Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 - фото 5
  • Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 - фото 6
  • Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 - фото 7
  • Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 - фото 8
  • Нивелир лазерный CONDTROL GFX200 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732144
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Комплектация
прибор; сумка; стяжка; аккумулятор; провод
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
9.7
Высота, см
8.5
Элементы питания
1х3.7B
Время работы на одном заряде, ч
5 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х9
Вес, г.
450

Описание товара Нивелир лазерный CONDTROL GFX200

Condtrol GFX200— лазерный нивелир в компактном корпусе для помощи в разметке помещений, при ремонте или монтаже мебели. Цвет лазера — зеленый. Он воспринимается в 4 раза ярче красного при одинаковой мощности излучателя из-за особенностей человеческого зрения. В нивелире GFX 200 это позволяет лучше видеть линию на максимальных расстояниях работы прибора: 30 м или 60 м с детектором.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный CONDTROL GFX200




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Комплектация
прибор; сумка; стяжка; аккумулятор; провод
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,3
Развернуть
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
9.7
Высота, см
8.5
Элементы питания
1х3.7B
Время работы на одном заряде, ч
5 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Condtrol GFX200— лазерный нивелир в компактном корпусе для помощи в разметке помещений, при ремонте или монтаже мебели. Цвет лазера — зеленый. Он воспринимается в 4 раза ярче красного при одинаковой мощности излучателя из-за особенностей человеческого зрения. В нивелире GFX 200 это позволяет лучше видеть линию на максимальных расстояниях работы прибора: 30 м или 60 м с детектором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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