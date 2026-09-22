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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm)

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 11
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 12
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731787
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm)

Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для обеспечения безопасности и контроля за внешним пространством. Эта уличная купольная камера выполнена в стильном белом корпусе и идеально вписывается в любую архитектуру. Оборудованная 2-мегапиксельной матрицей, камера обеспечивает высокое качество изображения с разрешением 1920x1080 пикселей. Встроенный микрофон позволяет записывать не только видео, но и звук, что расширяет возможности наблюдения за объектом. Для работы в условиях недостаточного освещения видеокамера оснащена ИК подсветкой, обеспечивающей видимость на расстоянии до 30 метров в полной темноте. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) и функция день/ночь позволяют получать четкую картинку вне зависимости от освещенности и времени суток. Модель поддерживает карты памяти microSD объемом до 128 ГБ, что позволяет хранить значительное количество записи прямо на устройстве. Для интеграции в существующие сети предусмотрен порт RJ-45, что делает подключение простым и быстрым. С степенью защиты IP67, видеокамера HiWatch устойчива к пыли и влаге, обеспечивая долгосрочную эксплуатацию в самых суровых погодных условиях. Эта камера видеонаблюдения станет надежным инструментом для вашей системы безопасности.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для обеспечения безопасности и контроля за внешним пространством. Эта уличная купольная камера выполнена в стильном белом корпусе и идеально вписывается в любую архитектуру. Оборудованная 2-мегапиксельной матрицей, камера обеспечивает высокое качество изображения с разрешением 1920x1080 пикселей. Встроенный микрофон позволяет записывать не только видео, но и звук, что расширяет возможности наблюдения за объектом. Для работы в условиях недостаточного освещения видеокамера оснащена ИК подсветкой, обеспечивающей видимость на расстоянии до 30 метров в полной темноте. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) и функция день/ночь позволяют получать четкую картинку вне зависимости от освещенности и времени суток. Модель поддерживает карты памяти microSD объемом до 128 ГБ, что позволяет хранить значительное количество записи прямо на устройстве. Для интеграции в существующие сети предусмотрен порт RJ-45, что делает подключение простым и быстрым. С степенью защиты IP67, видеокамера HiWatch устойчива к пыли и влаге, обеспечивая долгосрочную эксплуатацию в самых суровых погодных условиях. Эта камера видеонаблюдения станет надежным инструментом для вашей системы безопасности.
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