IP Видеокамера 1080p, 4мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (4 mm)
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Характеристики
Описание товара IP Видеокамера 1080p, 4мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (4 mm)
Уличная купольная видеокамера HiWatch — надёжный страж вашей территории в любое время суток. Благодаря встроенному микрофону она фиксирует всё, что происходит не только в кадре, но и за его пределами — вы получаете полную картину событий. Камера поддерживает карты памяти microSD, что позволяет хранить записанные видео прямо на устройстве, а аппаратный WDR обеспечивает чёткое изображение даже при сложном освещении. Высокое разрешение 1920x1080 пикселей и 2-мегапиксельная матрица гарантируют детализированную картинку. Можно не беспокоиться о российских зимах и летней жаре: устройство стабильно работает при температурах от -40 до +60 °С. Инфракрасная подсветка даёт уверенное видеонаблюдение в полной темноте, а белый корпус гармонично впишется в любой фасад. Подключение через порт RJ-45 делает камеру ещё более универсальной. Лёгкий вес — всего 0,34 кг — облегчает монтаж и обслуживание.
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