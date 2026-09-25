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IP Видеокамера 1080p, 4мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (4 mm) купить с доставкой в Москве
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IP Видеокамера 1080p, 4мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (4 mm)

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IP Видеокамера 1080p, 4мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (4 mm) - фото 1
IP Видеокамера 1080p, 4мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (4 mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • IP Видеокамера 1080p, 4мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (4 mm) - фото 1
  • IP Видеокамера 1080p, 4мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (4 mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731796
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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IP Видеокамера 1080p, 4мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (4 mm)
3 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400

Описание товара IP Видеокамера 1080p, 4мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (4 mm)

Уличная купольная видеокамера HiWatch — надёжный страж вашей территории в любое время суток. Благодаря встроенному микрофону она фиксирует всё, что происходит не только в кадре, но и за его пределами — вы получаете полную картину событий. Камера поддерживает карты памяти microSD, что позволяет хранить записанные видео прямо на устройстве, а аппаратный WDR обеспечивает чёткое изображение даже при сложном освещении. Высокое разрешение 1920x1080 пикселей и 2-мегапиксельная матрица гарантируют детализированную картинку. Можно не беспокоиться о российских зимах и летней жаре: устройство стабильно работает при температурах от -40 до +60 °С. Инфракрасная подсветка даёт уверенное видеонаблюдение в полной темноте, а белый корпус гармонично впишется в любой фасад. Подключение через порт RJ-45 делает камеру ещё более универсальной. Лёгкий вес — всего 0,34 кг — облегчает монтаж и обслуживание.

Отзывы о товаре IP Видеокамера 1080p, 4мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (4 mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная купольная видеокамера HiWatch — надёжный страж вашей территории в любое время суток. Благодаря встроенному микрофону она фиксирует всё, что происходит не только в кадре, но и за его пределами — вы получаете полную картину событий. Камера поддерживает карты памяти microSD, что позволяет хранить записанные видео прямо на устройстве, а аппаратный WDR обеспечивает чёткое изображение даже при сложном освещении. Высокое разрешение 1920x1080 пикселей и 2-мегапиксельная матрица гарантируют детализированную картинку. Можно не беспокоиться о российских зимах и летней жаре: устройство стабильно работает при температурах от -40 до +60 °С. Инфракрасная подсветка даёт уверенное видеонаблюдение в полной темноте, а белый корпус гармонично впишется в любой фасад. Подключение через порт RJ-45 делает камеру ещё более универсальной. Лёгкий вес — всего 0,34 кг — облегчает монтаж и обслуживание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить IP Видеокамера 1080p, 4мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (4 mm) - по цене 3980 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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