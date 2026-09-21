HiWatch DS-I403(D)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440, 4 Мп, 20 кадр/с, CMOS, EXIR до 30 м, PoE, IP67
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Микрофон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб.
В наличии
Код товара: 700304
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Загружаем...
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Загружаем...
3 810 руб.
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
металл, пластик
Микрофон
нет
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
650
Описание товара HiWatch DS-I403(D)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440, 4 Мп, 20 кадр/с, CMOS, EXIR до 30 м, PoE, IP67
HiWatch DS-I403(D)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440, 4 Мп, 20 кадр/с, CMOS, EXIR до 30 м, PoE, IP67
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
металл, пластик
Микрофон
нет
HiWatch DS-I403(D)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440, 4 Мп, 20 кадр/с, CMOS, EXIR до 30 м, PoE, IP67
HiWatch DS-I403(D)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440, 4 Мп, 20 кадр/с, CMOS, EXIR до 30 м, PoE, IP67 - купить по цене 3810 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре HiWatch DS-I403(D)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440, 4 Мп, 20 кадр/с, CMOS, EXIR до 30 м, PoE, IP67