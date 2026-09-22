Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm)
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное и высокотехнологичное устройство для наружного видеонаблюдения. Благодаря степени защиты IP67, она отлично подходит для установки в уличных условиях, обеспечивая надежную работу даже в сложных погодных условиях. Белый купольный корпус не только придаёт устройству стильный и современный вид, но и способствует устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Надежность работы камеры в широком диапазоне температур от -40 до +60 °С делает её идеальным выбором для регионов с экстремальными климатическими условиями. Оснащенная матрицей с разрешением 2 Мегапикселя, камера обеспечивает чёткое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет получать детализированное видео высокого качества. Цифровая функция WDR позволяет улучшать качество изображения в условиях переменной освещенности, а наличие инфракрасной подсветки и функции день/ночь гарантирует отличную видимость в любое время суток. Камера поддерживает подключение через порт RJ-45, что обеспечивает удобную интеграцию в существующие сети видеонаблюдения. Вес камеры составляет 0,41 кг, что делает её достаточно лёгкой и простой в установке. При этом, устройство не поддерживает дополнительные карты памяти, что следует учитывать при планировании систем хранения видеозаписей. Видеокамера HiWatch — это сочетание современных технологий, надёжности и продуманного дизайна, идеально подходящая для организации безопасности на высоком уровне.
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