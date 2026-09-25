Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI
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Характеристики
Описание товара Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI
Видеокамера TP-Link — надежное решение для обеспечения безопасности вашего имущества на улице. Эта уличная цилиндрическая камера выполнена в белом цвете и подходит для работы в широком диапазоне температур от -40 до +60 °С, что делает её идеальной даже в самых суровых погодных условиях. Благодаря степени защиты IP67 она устойчива к воздействию пыли и влаги. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает четкое и детализированное изображение с разрешением до 1920x1080 пикселей. Для съемки в условиях низкой освещенности предусмотрена ИК-подсветка, а функция день/ночь автоматически адаптирует камеру к изменениям уровня освещения. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) позволяет камере справляться с контрастными сценами, делая изображение более сбалансированным и детализированным. Несмотря на отсутствие встроенного микрофона и Wi-Fi, камера поддерживает подключение через порт RJ-45, что обеспечивает стабильную передачу данных и надежное соединение. Видеокамера TP-Link — простое и эффективное решение для создания системы уличного видеонаблюдения, которая обеспечит безопасность и спокойствие.
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