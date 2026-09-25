Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202E 2.8mm
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202E 2.8mm
Видеокамера HiWatch - это надежное решение для вашего уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокую производительность и долговечность. Благодаря степени защиты IP67, камера прекрасно защищена от пыли и влаги, что позволяет ей эффективно работать в самых сложных погодных условиях. Корпус камеры выполнен в элегантном белом цвете, который органично впишется в любой современный экстерьер. Камера рассчитана на широкий диапазон рабочих температур, от -40 до +60 °С, что делает её идеальным выбором для использования в различных климатических условиях. Оснащенная портом RJ-45, камера обеспечивает простой и надежный способ подключения к вашей сети. Разрешение 1920x1080 пикселей и матрица на 2 мегапикселя гарантируют четкость и детальность изображения, что особенно важно для идентификации лиц и объектов. Встроенная ИК подсветка позволяет вести съемку даже в условиях недостаточной освещенности, а наличие цифрового Wide Dynamic Range (WDR) обеспечивает съемку видео с высоким уровнем детализации даже при сложных световых условиях. Дополнительным преимуществом этой модели является наличие встроенного микрофона, что позволяет записывать не только видео, но и аудио, обеспечивая более полное восприятие происходящего на объекте. С весом 5 кг, камера HiWatch отличается прочной конструкцией, что дополнительно гарантирует её надежность и устойчивость к внешним воздействиям. Это качественное устройство идеально подойдет для тех, кто ищет эффективное и долговечное решение для видеонаблюдения на улице.
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