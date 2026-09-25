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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202E 2.8mm купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202E 2.8mm

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202E 2.8mm - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202E 2.8mm - фото 2
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202E 2.8mm - фото 3
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202E 2.8mm - фото 4
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202E 2.8mm - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202E 2.8mm - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202E 2.8mm - фото 2
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202E 2.8mm - фото 3
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202E 2.8mm - фото 4
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202E 2.8mm - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728445
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х11
Вес, г.
720

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202E 2.8mm

Видеокамера HiWatch - это надежное решение для вашего уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокую производительность и долговечность. Благодаря степени защиты IP67, камера прекрасно защищена от пыли и влаги, что позволяет ей эффективно работать в самых сложных погодных условиях. Корпус камеры выполнен в элегантном белом цвете, который органично впишется в любой современный экстерьер. Камера рассчитана на широкий диапазон рабочих температур, от -40 до +60 °С, что делает её идеальным выбором для использования в различных климатических условиях. Оснащенная портом RJ-45, камера обеспечивает простой и надежный способ подключения к вашей сети. Разрешение 1920x1080 пикселей и матрица на 2 мегапикселя гарантируют четкость и детальность изображения, что особенно важно для идентификации лиц и объектов. Встроенная ИК подсветка позволяет вести съемку даже в условиях недостаточной освещенности, а наличие цифрового Wide Dynamic Range (WDR) обеспечивает съемку видео с высоким уровнем детализации даже при сложных световых условиях. Дополнительным преимуществом этой модели является наличие встроенного микрофона, что позволяет записывать не только видео, но и аудио, обеспечивая более полное восприятие происходящего на объекте. С весом 5 кг, камера HiWatch отличается прочной конструкцией, что дополнительно гарантирует её надежность и устойчивость к внешним воздействиям. Это качественное устройство идеально подойдет для тех, кто ищет эффективное и долговечное решение для видеонаблюдения на улице.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202E 2.8mm




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch - это надежное решение для вашего уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокую производительность и долговечность. Благодаря степени защиты IP67, камера прекрасно защищена от пыли и влаги, что позволяет ей эффективно работать в самых сложных погодных условиях. Корпус камеры выполнен в элегантном белом цвете, который органично впишется в любой современный экстерьер. Камера рассчитана на широкий диапазон рабочих температур, от -40 до +60 °С, что делает её идеальным выбором для использования в различных климатических условиях. Оснащенная портом RJ-45, камера обеспечивает простой и надежный способ подключения к вашей сети. Разрешение 1920x1080 пикселей и матрица на 2 мегапикселя гарантируют четкость и детальность изображения, что особенно важно для идентификации лиц и объектов. Встроенная ИК подсветка позволяет вести съемку даже в условиях недостаточной освещенности, а наличие цифрового Wide Dynamic Range (WDR) обеспечивает съемку видео с высоким уровнем детализации даже при сложных световых условиях. Дополнительным преимуществом этой модели является наличие встроенного микрофона, что позволяет записывать не только видео, но и аудио, обеспечивая более полное восприятие происходящего на объекте. С весом 5 кг, камера HiWatch отличается прочной конструкцией, что дополнительно гарантирует её надежность и устойчивость к внешним воздействиям. Это качественное устройство идеально подойдет для тех, кто ищет эффективное и долговечное решение для видеонаблюдения на улице.
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Отзывы


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